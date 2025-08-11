Sabiedriskajai apspriešanai nodots sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plāns 2025.–2027. gadam, kurš paredz gan iedzīvotāju veselības veicināšanas pasākumus, gan agrīnu slimību diagnostiku, ārstēšanu un rehabilitāciju. Iedzīvotāji aicināti tiesību aktu portālā līdz 19. augustam sniegt savus priekšlikumus un komentārus.

Situācija nav spīdoša

Mirstības rādītāji sirds un asinsvadu slimību dēļ Latvijā ir divas reizes augstāki nekā vidēji Eiropas Savienībā, bet vecuma grupā līdz 64 gadiem tā atšķiras pat trīs reizes.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2023. gadā Latvijā vairāk nekā pusei jeb 52% no visiem mirušajiem nāves cēlonis bija asinsrites slimības, turklāt īpaši augsts mirstības rādītājs saglabājas Latgalē. Katrs ceturtais vīrietis aizsaukts mūžībā priekšlaicīgi – līdz 64 gadu vecumam. Šis rādītājs Latvijas vīriešiem ir 3–4 reizes augstāks nekā sievietēm. Turklāt pierādīts, ka 3800 gadījumu, 70% no tiem – vīrieši, šāds slimības iznākums bija novēršams – apmēram pusē gadījumu ar veselīgu dzīvesveidu, smēķēšanas un alkohola lietošanas ierobežošanu, asinsspiediena un holesterīna rādītāju kontroli, vēl pusi – ar savlaicīgu slimības diagnostiku, efektīvu ārstēšanu, medikamentiem un paša pacienta līdzestību.

