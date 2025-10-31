Šogad līdz šim Latvijā reģistrēti 35 leptospirozes saslimšanas gadījumi, tostarp saņemti trīs ziņojumi par letālu iznākumu, informē Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).
Kā skaidroja centrā, katram saslimšanas gadījumam bijušas individuālas situācijas un riski, kur cilvēks varēja inficēties. Saslimšanas gadījumi reģistrēti Rīgā, Jelgavā, kā arī Jelgavas, Cēsu, Ogres, Salaspils, Ropažu, Bauskas, Siguldas, Augšdaugavas, Kuldīgas un Valmieras novados. Leptospirozi pārnēsā dažādi dzīvnieki, īpaši peļveidīgie grauzēji, bet pārnēsātāji var būt arī lauksaimniecības dzīvnieki, suņi un kaķi, skaidro SPKC.
