Mājās ceptas smalkmaizītes vienmēr pārspēj veikalā pirktās. Tas mirklis, kad tiek atvērtas cepeškrāsns durtiņas, lai izņemtu plāti ar izceptajām maizītēm, ir burvīgs. Tikko izņemtas no krāsns, siltas un mīkstas tās ir visgardākās.
Mīklai:
- 500 g kviešu miltu
- 80 g cukura
- 80 g sviesta
- 2 olas
- 2 ēdamkarotes augu eļļas
- 14 g sausā rauga
- 250 ml piena
- pustējkarote sāls
Pildījumam:
- 200 g magoņu sēkliņu
- 200 g cukura
- 180 g mīksta sviesta
- 1 ola pārziešanai
Pagatavošana
Bļodiņā raugu sajauc ar 1 ēdamkaroti cukura un mazliet silta piena un atstāj uzbriest 10–15 minūtes. Lielā bļodā samaisa izkausētu sviestu, atlikušo pienu, eļļu, cukuru un olas. Pievieno aktivizēto raugu, miltus un sāli. Visu mīca, līdz mīkla nelīp pie rokām. Apsedz ar dvielīti un atstāj uzrūgt 30 minūtes. Kad mīkla uzrūgusi, to izveltnē plānu – jo plānāka mīkla, jo gardākas būs maizītes. Izrullēto mīklu noziež ar mīkstu sviestu, pārkaisa ar magoņu sēkliņām un cukuru. No vienas malas rullē ciet kā ruleti, tad sagriež aptuveni 2 cm biezās šķēlēs. Izveido smalkmaizīti, šķēlītes izvēršot un maliņas saspiežot apakšpusē. Kārto uz plāts, kurā ieklāts cepampapīrs. Maizītes pārziež ar sakultu olu. Ļauj vēl uzrūgt 10–15 minūtes.
Cep iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī 180 grādos 20–30 minūtes, līdz magoņmaizītes zeltaini brūnas. un cukuru.
Der zināt!
- Pienam, sviestam un olām jābūt istabas temperatūras, tad produkti labāk sajaucas un veido viendabīgu mīklu.
- Mīklai jābūt gludai un elastīgai. To mīca 8–10 minūtes, lai iedarbinātu lipekli, kas veido gaisīgu mīklas struktūru.
- Ja mīklai pievieno pārāk daudz cukura, tas var palēnināt rauga darbību.
- Pārcepšana smalkmaizītes padara sausas.
