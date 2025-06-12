41. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Lapu dienās (6., 7.10.) laista augus. Sēj rudzus zaļmēslojumam. Novāc puravus un kāpostus.
- Augļu dienā (9.10.) lasa dzērvenes. Novāc vēlo šķirņu ābolus un bumbierus. Skābē kāpostus.
- Sakņu dienās (10., 11.10.) novāc sakņaugus, bietes, burkānus, selerijas, pastinakus.
- Ziedu dienā (12.10.) novāc dāliju, gladiolu un citu puķu sīpolus un gumus. Stāda narcises un citas pavasara sīpolpuķes.
Rudenī vēl var doties ievākt kadiķu jeb paegļu čiekurogas. Tās drošāk ievākt dabīgo kadiķu audzēs. Apstādījumos audzē dažādas kadiķu sugas, tostarp arī klājenisko kazaku paegli, kura augļi ir indīgi. Ja nav drošas pārliecības un zināšanu, kā atpazīt un atšķirt dažādos paegļus, tad ogu meklējumos labāk doties uz mežu. Šie nelielie koki jāmeklē sausos skujkoku mežos ar nabadzīgu augsni. Ogas nevajag meklēt arī katrā kokā, jo vietējie kadiķi ir divmāju augi un čiekurogas veidojas tikai sievišķajos īpatņos. Vienlaikus kadiķos mēdz būt gan gatavas, gan zaļas čiekurogas, jo tās aug un briest divus gadus. Jāvāc violetās. Kaltētas un arī svaigas izmantojamas kā garšviela, gatavojot medījumus, sālot un kūpinot zivis un gaļu.
Tautas medicīnas recepšu krājumos atrodami ieteikumi veselības stiprināšanai lietot svaigas kadiķogas kursa veidā. Sāk ar četrām ogām no rīta tukšā dūšā, katru dienu devu palielinot par vienu ogu, tā līdz 13 ogām, tad virzīties atpakaļ, devu samazinot.
Oktobris
