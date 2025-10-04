Receptē iekļautajai šokolādei jābūt augstas kvalitātes – jāsatur vismaz 60–70% kakao. Jāielāgo, ka šokolādes kūkas bieži kļūst sausas, ja pārāk ilgi turētas cepeškrāsnī
Biskvītam:
- 260 g tumšās šokolādes
- 170 g sviesta
- 200 g smalkā cukura
- 3 lielas olas
- 85 g kviešu miltu
- 2 ēdamkarotes šķīstošās kafijas (izšķīdinātas 2 ēdamkarotēs verdoša ūdens)
Glazūrai:
- 300 g tumšās šokolādes
- 85 g sviesta
Dekorēšanai:
300 g dažādu ogu
Pagatavošana
Cepeškrāsni uzkarsē līdz 160 oC. Ietauko tortes veidni (Ø 20 cm) un izklāj ar cepampapīru. Šokolādi salauž gabaliņos un kopā ar sviestu izkausē karsta ūdens peldē. Atdzesē, pieber cukuru un pa vienai piesit olas. Masā iesijā miltus un rūpīgi samaisa. Pievieno šķīstošo kafiju.
Masu liek sagatavotajā veidnē un cep 55 minūtes, līdz pieskaroties jūtams, ka kūkas virsma ir stingra (vidus var būt nedaudz mīksts, taču atdziestot kūka kļūs stingrāka).
Atdzesē, neizņemot no veidnes.Kūku uzmanīgi pārliek uz virtuves dēlīša un pārgriež horizontāli uz pusēm. Pagatavo glazūru: šokolādi un sviestu izkausē karsta ūdens peldē. Atdzesē.
Kūkas vienu kārtu liek uz servējamā šķīvja un pārziež ar trešdaļu glazūras. Uzliek virsū otru kārtu un kūkas virsmu un sānus noklāj ar atlikušo glazūru. Dekorē ar ogām
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem