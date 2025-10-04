Receptē iekļautajai šokolādei jābūt augstas kvalitātes – jāsatur vismaz 60–70% kakao. Jāielāgo, ka šokolādes kūkas bieži kļūst sausas, ja pārāk ilgi turētas cepeškrāsnī

Biskvītam:

  • 260 g tumšās šokolādes
  • 170 g sviesta
  • 200 g smalkā cukura
  • 3 lielas olas
  • 85 g kviešu miltu
  • 2 ēdamkarotes šķīstošās kafijas (izšķīdinātas 2 ēdamkarotēs ver­doša ūdens)

Glazūrai:

  • 300 g tumšās šokolādes
  • 85 g sviesta

Dekorēšanai:

300 g dažādu ogu

Pagatavošana

Cepeškrāsni uzkarsē līdz 160 oC. Ietauko tortes veidni (Ø 20 cm) un izklāj ar cepampapīru. Šokolādi salauž gabaliņos un kopā ar sviestu izkausē karsta ūdens peldē. Atdzesē, pieber cukuru un pa vienai piesit olas. Masā iesijā miltus un rūpīgi samaisa. Pie­vieno šķīstošo kafiju. 

Masu liek sagata­votajā veidnē un cep 55 minūtes, līdz pieskaroties jūtams, ka kūkas virsma ir stingra (vidus var būt nedaudz mīksts, taču atdziestot kūka kļūs stingrāka). 

Atdzesē, neizņemot no veidnes.Kūku uzmanīgi pārliek uz virtu­ves dēlīša un pārgriež horizontāli uz pusēm. Pagatavo glazūru: šokolādi un sviestu izkausē karsta ūdens peldē. Atdzesē. 

Kūkas vienu kārtu liek uz servējamā šķīvja un pārziež ar treš­daļu glazūras. Uzliek virsū otru kārtu un kūkas virsmu un sānus noklāj ar atlikušo glazūru. Dekorē ar ogām

