Latvijas Nacionālajā dabas muzejā atklāta izstāde "Vistu sēta 2025", kurā būs iespēja iepazīt Latvijā audzēto vistu daudzveidību - gan populāras, gan arī retāk sastopamas vistu šķirnes, informē muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīna Soloha.
Izstādē var apskatīt, sākot no dējējvistām un gaļas putnu šķirnēm līdz pat dekoratīvām pundurvistiņām.
Muzejā informē, ka pēdējos gados arvien vairāk cilvēku vistu turēšanu piemājas saimniecībā izvēlas ne tikai olu vai gaļas ieguvei, bet arī skaistumam un priekam.
Izstādē, kas tapusi sadarbībā ar Tautas putnkopju biedrību, apskatāmas ap 40 dažādas šķirnes no visas pasaules, tostarp arī Latvijā sen audzētas, bet vēl nereģistrētas - cukurvistiņas un krūpiņi. Apmeklētāji varēs iepazīt vistu šķirņu daudzveidību, uzzināt, kas ir industriālie krosi, kādas ir vistu šķirņu īpašības un vajadzības.
Mājas vista (Gallus gallus domesticus) ir viena no fazānu dzimtas (Phasianidae) džungļu vistas (Gallus gallus) pasugām. Vistas pieradināšana sākusies pirms vairāk nekā 8000 gadiem Dienvidaustrumāzijā - Taizemē un Vjetnamā. Daļēji pieradinātās vistas tālāk izplatījās Ķīnā un Indijā, kur tās kļuva par tipiskiem mājdzīvniekiem.
Rietumeiropā mājas vistas nonāca vēlāk, tikai pirms 2000 gadiem. Tām ir dažādas šķirnes, kuras raksturo noteikts ārējais izskats un vairākas kopīgas īpašības - svars, krāsojums, izmērs, auguma forma, olu čaumalu krāsa un dējība.
Izstādē apskatāma liela putnu krāsu un formu dažādība - gan majestātiski gaiļi, gan miniatūras vistiņas ar spalvainām kājām, interesantām sekstēm un pūkainām bārdām. Iespējams, kādiem apmeklētajiem būs atklājums, ka vistas var būt pavisam pūkainas un pat sprogainas.
Kā īpašs akcents izstādē apskatāmas arī Latvijas baložu audzētāju radītās baložu šķirnes.
Izstādē piedalīsies un konsultācijas sniegs Tautas putnkopju biedrības biedri no Bauskas, Saldus, Ogres, Cēsu, Ķekavas, Madonas un citiem novadiem. Pārstāvētas būs arī šķirnes mājputnu saimniecības "Caunītes", "Rudeņi" un "Lejaskroga putni", kā arī mājputnu mājiņu ražotājs "CipCip".
Izstāde norisināsies no 3. oktobra līdz 5. oktobrim.
