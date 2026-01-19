Gaismu māksliniece Jūlija Bondarenko pieprasījusi oficiālu atvainošanos no Dailes teātra mākslinieciskā direktora Viestura Kairiša, apsūdzot viņu emocionālā vardarbībā, publiskā pazemošanā un neprofesionālā komunikācijā Ziemassvētku koncerta "Pēkšņi gaismā" ģenerālmēģinājuma laikā. Par notikušo saņemta sūdzība Kultūras ministrijā, taču tās tālāka virzība vēl nav skaidra, ziņo raidījums "Kultūršoks".
Bondarenko stāsta, ka līdz ģenerālmēģinājumam par viņas darbu nebija izteiktas nekādas pretenzijas — ne no režisora Jāņa Znotiņa, ne no teātra puses. Situācija strauji mainījusies ģenerālmēģinājuma dienā, kad Viesturs Kairišs, klātesot visai komandai, publiski kritizējis viņas darbu, norādot, ka tas neatbilst Dailes teātra standartiem un nav labojams. Mākslinieci šokējis nevis pats kritikas fakts, bet tās pasniegšanas veids un publiskais raksturs.
Pēc ģenerālmēģinājuma Bondarenko tika nomainīta, un viņas darbu pārņēma cits gaismu mākslinieks. Kairišs skaidro, ka lēmums bijis profesionāls un nepieciešams, jo koncerts bija gaidāms jau nākamajā dienā un biļetes izpārdotas. Viņš uzsver, ka rīkojies "ķirurģiski", lai glābtu situāciju, un noliedz, ka būtu aizskāris mākslinieci personiski.
Bondarenko notikušo uztvērusi kā traumatisku pieredzi un uzsver, ka
šāda attieksme radošajā vidē nedrīkst kļūt par normu.
Viņa norāda uz nevienlīdzīgu varas pozīciju un publiskas pazemošanas ietekmi uz profesionālo pašapziņu.
Situācija aktualizējusi plašāku diskusiju par komunikācijas kultūru Dailes teātrī. Par līdzīgām pieredzēm publiski runājušas arī citas ar teātri saistītas personas, uzsverot cieņpilnas attieksmes nozīmi pret visiem radošā procesa dalībniekiem, ne tikai redzamākajiem māksliniekiem.
Nozares pārstāvji un eksperti atzīst, ka radošajos procesos konflikti ir neizbēgami, īpaši laika spiediena apstākļos, taču vienlaikus uzsver —
autoritāte un prasība pēc kvalitātes neatceļ cieņas un profesionālās ētikas ievērošanu.
Sabiedrībā mainoties attieksmei pret vadības stiliem, arvien vairāk tiek prasīta godīga, bet ne pazemojoša komunikācija.
Kairišs savukārt uzskata, ka pārmērīga izvairīšanās no asiem lēmumiem var apdraudēt darba kvalitāti, un norāda — ja tiesa lems par nepieciešamību atvainoties, viņš to darīs. Bondarenko uzsver, ka runā ne tikai par sevi, bet par to, lai šāda rīcība radošajā vidē netiktu normalizēta.
Plašāk skatieties raidījuma "Kultūršoks" 16. janvāra ierakstā.
Aptauja
Par kādu saturu LASI.LV būtu gatavs maksāt?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu