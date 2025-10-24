Vašingtonas pavalsts universitātes (WSU) komanda ir izstrādājusi un testējusi robotizētu kombainu zemeņu audzēšanai atklātā laukā.
Sistēma apvieno platformu ar mākslīgo intelektu, silikona satvērējiem un ventilatoru sistēmu, kas atbīda malā lapas, lai piekļūtu zem tām esošajām ogām. Laboratorijas un lauka testi parādīja, ka kombains 80% gadījumu pareizi identificēja zemenes un 93% gadījumu noteica, vai ogas ir paslēptas.
Ventilatoru sistēma palielināja ražas novākšanas efektivitāti: tika novākti 74% nogatavojušos zemeņu, savukārt bez ventilatoru sistēmas šis rādītājs bija 58%.
Vidēji robotam bija nepieciešamas 20 sekundes, lai ar ventilatoru sistēmu identificētu un nolasītu ogas.
WSU kombains ir četrriteņu ratiņi, kas pārvadā robotizētu platformu un datorsistēmu, kas novietota virs zemeņu rindām. Tās videonovērošanas sistēma izmanto 3D kameru, kas uztver gan krāsu, gan 3D attēlus.
Paredzams, ka globālais zemeņu tirgus, kura vērtība ir aptuveni 20 miljardi ASV dolāru, nākamajā desmitgadē pieaugs ar gada pieauguma tempu 6%. Darbaspēka trūkums turpina radīt spiedienu uz nozari, izraisot izmaksu pieaugumu un iespējamus piegādes ierobežojumus.
Robotizēta ražas novākšana ir pētīta jau sen, taču zem lapām paslēpto ogu identificēšana joprojām ir izaicinājums.
