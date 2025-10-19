Uzņēmums "Verdant Robotics" izstrādājis inovatīvo precīzo smidzināšanas tehnoloģiju, kas sola būtiski mainīt nezāļu apkarošanas veidu lauksaimniecībā.
Kalifornijā (ASV) bāzētais uzņēmums apgalvo, ka tā tehnoloģija izveido 3D nezāļu karti laukā un virtuālu rāmi ap katru augu. Sprauslas izsmidzina herbicīdu tieši uz nezālēm, saudzējot blakus esošos kultūraugus. Lielākas nezāles saņem lielākas devas, savukārt tāds kultūraugs kā sojas pupas paliek neskarts.
Tehnoloģijas būtība:
- Ierīce izmanto kameras, mākslīgo intelektu (AI) un mašīnmācīšanos, lai reāllaikā identificētu nezāles un veiktu precīzu herbicīdu izsmidzināšanu tikai uz tām.
- 3D nezāļu karte un individuāls rāmis katram augam:
Smidzinātājs veido trīsdimensionālu lauka karti, ļaujot precīzi noteikt nezāļu atrašanās vietu un izvairīties no kultūraugu bojājumiem.
Maināmas devas atbilstoši nezāles lielumam:
Lielākām nezālēm tiek izsmidzinātas lielākas herbicīdu devas, bet kultūraugi, piemēram, sojas pupas, netiek skarti.
Veiktspēja:
- Katrs smidzinātājs var veikt līdz 196 mērķētām smidzināšanām sekundē katrā rindā.
- Darba platums: 4,5 metri.
- Pašreizējais ātrums: 3,5 km/h, ar plāniem palielināt līdz 6–8 km/h, padarot to piemērotu arī graudaugiem (piemēram, kukurūzai, sojai).
Demonstrācijas un pielietojums:
22 mašīnas darbojas laukos, galvenokārt Kalifornijā, bet arī Vidējos Rietumos un ASV austrumos. Demonstrācijās herbicīdu vietā tika izmantots ūdens.
Regulatīvie ierobežojumi:
Sistēma nevar izmantot glifosātu, jo tas nav marķēts šāda veida lietojumam. Tiek ievērotas herbicīdu etiķešu prasības.
Tehnoloģija palīdz:
- samazināt ķīmisko vielu patēriņu,
- precīzi apkaro nezāles,
- piemērota gan tradicionālai, gan bioloģiskai lauksaimniecībai.
