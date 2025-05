Ziemeļamerikā Kaldera kausa izcīņā lieliski turpina spēlēt vārtsargs Artūrs Šilovs, kurš ar Ebotsfordas "Canucks" sasniedzis pusfināla stadiju.

Sērijā pret Kolorādo "Eagles" bija nepieciešamas maksimālās piecas spēles, Šilova komandai izšķirošajā mačā svinot panākumu ar 5:0, bet vārtsargam atvairot visus 34 metienus. Šilovs, kuru 2023. gada pasaules čempionātā Latvijas līdzjutēji sauca par "aizsardzības ministru", "play off" 12 spēlēs izcīnījis astoņas uzvaras, no tām četros mačos paliekot nepārspēts. Šī sezona NHL līmenī viņam neizdevās, bet pakāpi zemākajā Amerikas Hokeja līgā (AHL) ventspilnieks ir zvaigzne. Viņš izslēgšanas spēlēs ir atvairījis 93,6% metienu, kas ir labākais rādītājs, bet vidēji spēlē ielaidis tikai 1,73 ripas. Cīņā par vietu finālā "Canucks" tiksies ar Teksasas "Stars" vienību, bet otrā pusfinālā nūjas krustos Sanda Vilmaņa pārstāvētā Šarlotas "Checkers" un Lavalas "Rockets".

Stenlija kausa izcīņā pie spēlēšanas atkal ticis Uvis Balinskis, jo traumā iedzīvojies kolēģis Niko Mikola. Floridas "Panthers" gan ar 0:3 mājās zaudēja Karolīnas "Hurricanes", taču sērijā joprojām ir vadībā ar 3:1, esot tikai vienas uzvaras attālumā no tā, lai trešo gadu pēc kārtas spēlētu Stenlija kausa finālā.

Tikmēr Starptautiskā hokeja federācija (IIHF) paziņojusi, ka no nākamās sezonas izlašu līmenī tā sauktajos starptautiskajos logos, kad lielākajā daļā nacionālo čempionātu ir pārtraukums, tikšot spēlēts turnīrs ar skanīgu nosaukumu – Eiropas Nāciju kauss. Tajā piedalīšoties 12 valstu izlases. Vai dalībnieču vidū būs arī Latvija? "Esam piekrituši, taču ar nosacījumiem," "Latvijas Avīzei" teic Latvijas Hokeja federācijas (LHF) ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs. "IIHF vēlas izmantot lietderīgi starptautiskās pauzes, izveidojot uz sportiskiem principiem balstītu produktu, ko varētu pārdot reklāmdevējiem un ģenerēt papildu ienākumus. Sezonas gaitā aizvadīto turnīru rezultāti tiktu summēti kopējā tabulā, bet pavasarī pirms pasaules čempionātiem notiktu spēles par vietām. Plāns bija iesaistīt visas spēcīgākās Eiropas valstis, uz papīra tas izklausās labi, bet ir viens "bet" – šajā turnīrā, lai kāds tam šobrīd būtu nosaukums, dalību ir atteikušas četras spēcīgākās izlases – Zviedrija, Somija, Čehija un Šveice. Viņiem ir spēkā esošs līgums vēl uz diviem gadiem par savstarpējiem turnīriem jeb tā dēvēto Eirotūri, kas ģenerē pietiekami lielus naudas līdzekļus, lai viņi no tā neatteiktos. Sākotnēji piedāvātais formāts neapmierināja arī mūs, slovākus un vāciešus, taču pēc vairāku kārtu pārrunām esam piekrituši ar atsevišķiem noteikumiem startēt jaunajā projektā. Viens no tiem, ka tiek nodotas atsevišķas tiesības uz spēļu translācijām. IIHF sadarbībā ar komercpartneri "Infront" ir izveidojusi platformu, kuras mērķis ir translēt pilnīgu jebkuru IIHF organizētu spēli, par to iekasējot maksu. Jāņem vērā, ka, nespēlējot četrām lielajām valstīm, mēs samazinātu kvalitatīvu spēļu skaitu, jo pretiniekos varētu trāpīties arī komandas no pirmās divīzijas, tāpat zaudētu finansiāli par pavasara pārbaudes spēlēm savā laukumā. Tas mums neder, tāpēc šobrīd esam piekrituši piedalīties, bet ar nosacījumu, ka mums nekas nemainās, spēlējam tajos pašos turnīros novembrī un decembrī, kuros tāpat būtu spēlējuši. Viņi (IIHF) tikai saņems saturu savai platformai," skaidro Pļāvējs.

Novembrī Latvijas hokeja izlase pēc piecu gadu pārtraukuma atkal ir uzaicināta uz Vācijas kausa izcīņu, savukārt decembrī tradicionāli notiks turnīrs Slovākijā. Savukārt februārī pirms olimpiskajām spēlēm ir plānota viena pārbaudes spēle mājās un viena uz vietas Itālijā. Ar potenciālajiem pretiniekiem vēl notiekot sarunas. Pirmie jaunumi olimpiādes sakarā būs jau pavisam drīz, jo līdz 10. jūnijam visām dalībniecēm, arī Latvijai, jānosauc pirmie seši olimpieši.

