Rīgas modes nedēļa nosaka Baltijas stila tendences. Šoreiz viss rit ilgtspējības zīmē – ar tērpiem, kas radīti no atkritumu maisiem, pārstrādāta stikla un otrreizējām izejvielām.
Augšdaļa laistās vēsā krāsu pārejā no gaiši zaļas līdz tumši pelēkai un pat dziļi melnai. Tā ir sānos savilkta un kombinēta ar vienkāršām melnām biksēm un sudraba jostu. Tikai pieejot tuvāk, kad modele jau gandrīz pagājusi garām, kļūst skaidrs, ko šis audums atgādina: atkritumu maisus.
Zālē dārd basi, apgaismojums ir pieklusināts. Kamēr lietuviešu dizainere Laura Daili sūta savas kolekcijas "Invisible Tension" tērpus uz mēles, pirmajā rindā atklājas nozares paradokss. Tur sēž profesionālā publika – sievietes askētiskās melnās žaketēs, platās biksēs un uz papēžiem, kas tik tikko pieskaras grīdai.
Šis ir pirmais Rīgas modes nedēļas (RFW) vakars, kad modeļi kāpj uz mēles. Baltijā RFW ir centrālā modes industrijas platforma. Šogad uzmanības centrā ir ilgtspēja. Kopumā savas kolekcijas prezentē 18 dizaineri. To vidū ir tādi pazīstami Latvijas zīmoli kā Iveta Vecmane, Natalija Jansone un Katya Katya. Bet savu dalību piesaka arī starptautiski dizaineri, piemēram, Hannes Rüütel no Igaunijas, Lilija Klim-Larionova no Lietuvas, Paul Williams Atelier no Lielbritānijas/Nigērijas un A.Cont no Spānijas/Peru.
Ar šīm 18 prezentācijām Rīga, salīdzinot ar nozares milžiem, šķiet gandrīz kā mājīga darbnīcu skate. Piemēram, Berlīnes modes nedēļā 2026. gada rudens/ziemas sezonai bija 52 prezentāciju formāti, no kuriem 42 bija modes skates.
Rīgā galvenās skates tiek izrādītas biroju kompleksā Verde, kas saņēmis apbalvojumus par ilgtspējīgu arhitektūru, tostarp atzīts par "Ilgtspējīgāko ēku 2025".
Tālu no šīs ēkas, kur pirmajā vakarā pulcējas Baltijas influenceri un modes autoritātes, Rīgas centrā par šo krāšņo notikumu nekas daudz neliecina. Tomēr kādā pamestā veikalā netālu no Operas caur atvērtām stikla durvīm skan tehno mūzika. Dažas stundas iepriekš dizainere Aleksandra Treimane (25) šeit izrāda savu jaunāko kolekciju. No griestiem karājas tērauda ķēdes, pie kurām piestiprinātas korsetes un svārki no otrreizējās pārstrādes materiāliem. DJ spēlē mūziku; arī šeit ir tik skaļš, ka dizaineri gandrīz nevar sadzirdēt.
"Mēs kā cilvēki vienkārši vairs nevaram atļauties ražot vēl vairāk apģērbu. Mēs slīkstam audumos, kurus izmantojam vienu reizi un tad izmetam," saka latviešu dizainere. Viņa uzskata, ka vienīgā izeja ir radīt no lietotiem materiāliem vai tērēt lielu naudu bioloģiskiem audumiem, lai gan arī tas ne vienmēr esot patiesi ilgtspējīgi.
Treimane studējusi modes dizainu Lielbritānijā. Pagājušajā gadā viņa savu modi prezentēja arī uz Rīgas modes nedēļas galvenās mēles. Viņa sevi raksturo kā "maksimālisma dizaineri ar kaislību pret ilgtspēju". Visi viņas tērpi tiek izgatavoti no upcycling materiāliem, kurus viņa iegūst vietējos vintage veikalos.
Viņas dizaini ir daudzslāņaini, ar volāniem, greznām šuvēm un tribal zīmēm. Kādas bikses ir šūtas no veca krekla – pogu rinda turpinās uz kreisās kājas.
Ceļu pie ilgtspējīgiem audumiem Treimane atrada kovidlaika mājsēdes laikā.
"Mums nebija piekļuves audumu veikaliem, tāpēc man nācās izmantot to, kas bija apkārt. Es šuvu topus no spilvendrānām."
Visapkārt telpā izvietoti sūnu un zāles pleķi. Tie simbolizē frāzi: "Go touch some grass" jeb "Izej ārā zaļumos". Treimane vēlas mudināt cilvēkus uz brīdi apstāties, pirms tie padodas pārmērīgam patēriņam un veic impulsīvu pirkumu. "Mums atkal ir jāsavienojas ar dabu un tā jārespektē."
Ar savu modi viņa vēlas pavērt alternatīvus ceļus tam, kā dizainēt un pirkt apģērbu, nevis tikai pieņemt to, ko piedāvā ātrā mode (fast fashion). Viņas aicinājums: "Meklējiet iespējas, kā apģērbu salabot, un radiet savas lietas paši."
Tikmēr uz mēles kompleksā Verde modeļi veic savu noslēguma apli caur pagrabstāva vēso arhitektūru. Daudzos Lauras Daili dizainos redzami mazi stikla elementi. Dizainere uzsver, ka ilgtspēja ir zīmola pamatvērtība. Viss stikls, ko viņa izmanto, nāk no otrreizējās pārstrādes krājumiem.
"Mode – trausla kā stikls, bet neapturama kā laiks," savu kolekciju Rīgas modes nedēļai komentēja dizainere. Šķiet, ka šeit vairs nav runa par kārtējo īslaicīgo izrādi, bet gan par to, kas paliek. Vai tā būtu mākslinieciski pārstrādāta lauska vai tops no atkritumu maisiem.
