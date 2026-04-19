Ceturtdien par 21 nelikumīgi valsts robežu šķērsojuša migranta pārvadāšanu robežsargi Ludzas novadā aizturēja kādu ārzemnieku, informē Valsts robežsardzē.
Veicot operatīvās informācija pārbaudi, robežsargi Istras pagastā apturēja kādu "Volkswagen" markas mikroautobusu, kuru vadīja trešās valsts pilsonis. Pārbaudot automašīnu, konstatēts, ka tās salonā atrodas 21 aziātiskas izcelsmes persona bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām.
Pret pārvadātāju sākts kriminālprocess par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, ja tā izdarīta pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīma laikā.
Savukārt 21 persona nogādāta atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju.
Šonedēļ robežsargi vienas diennakts laikā jau aizturēja trīs nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu pārvadātājus.
Valsts robežsardze atkārtoti aicina iedzīvotājus neiesaistīties nelikumīgās darbībās un atgādina, ka par iesaisti likumpārkāpēji var tikt sodīti ar brīvības atņemšanu no diviem līdz pat desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Kopumā šogad no Latvijas—Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas ir apturēti 1200 cilvēki.
Valdība līdz šī gada 30. jūnijam pagarināja pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.
Pērn kopumā Valsts robežsardze novērsusi 12 046 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas—Latvijas robežu. Humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana pērn nav liegta 31 nelegālajam migrantam.
2024. gadā no Baltkrievijas—Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.
