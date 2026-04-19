Piektdien, 17. aprīlī, Valmieras teātra Apaļajā zālē pirmizrādi piedzīvos amerikāņu dramaturga un režisora Džona Patrika Šenlija plašu atzinību guvusī luga "Šaubas" Toma Treiņa režijā.

Iestudējums ir psiholoģiska drāma par patiesības meklējumiem un to, kā aizdomas spēj graut cilvēku dzīvi. Galvenajā lomā – Krišjānis Strods.

Amerikas katoļu skolas direktorei māsai Aloīzijai rodas aizdomas, ka skolas mācītājs tēvs Flinns, iespējams, pastrādājis noziegumu. Tiešu pierādījumu nav, taču jautājums par mācītāja vainu strauji samilst. Šaubas saēd cilvēkus, jo kļūst neiespējami saprast, kam pieder taisnība un kam var uzticēties. Izrāde liek skatītājam uzdot neērtus jautājumus: vai aizdomas bez pierādījumiem var būt pamats rīcībai? Vai klusēšana ir tikpat bīstama kā nepatiesa apsūdzība?

"Šis darbs ir ļoti aktuāls šodienas kontekstā – mēs dzīvojam laikmetā, kad ar vienu anonīmu vēstuli vai ierakstu sociālajos tīklos ir iespējams ja ne iznīcināt, tad vismaz pamatīgi iedragāt kāda cilvēka reputāciju. Sabiedrībai ir tendence nosodīt un uzticēties pirmajam visskaļākajam viedoklim, kaut reizēm tas nemaz nav tā, kā izskatās," sacījis izrādes režisors Toms Treinis.

