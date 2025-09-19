Akciju cenas ASV un Eiropas biržās ceturtdien pieauga, investoriem izvērtējot šogad pirmo ASV Federālā rezervju sistēmas (FRS) procentlikmju pazemināšanu.
Tehnoloģiju uzņēmumu akcijas palielinājās pēc mikroshēmu un programmatūru ražotāja "Nvidia" paziņojuma, ka tas investēs piecus miljardus dolāru pusvadītāju ražošanas uzņēmumā "Intel".
Indekss "Nasdaq Composite" uzrādīja visstraujāko kāpumu Volstrītā, "Intel" akcijas cenai pieaugot par aptuveni 23%, bet "Nvidia" akcijas cenai palielinoties par vairāk nekā 3%.
Visi trīs galvenie ASV biržu indeksi noslēdza tirdzniecības sesiju ar jauniem rekordiem.
ASV dolāra vērtība pret citām svarīgākajām valūtām pieauga.
Eiropā Nīderlandes kompānijas ASML, kas izgatavo pusvadītāju ražošanā izmantotus mehānismus, akcijas cena pieauga par vairāk nekā 7%.
ASV pusvadītāju ražotāja "Micron" akcijas cena palielinājās par 5,6%, bet "Advanced Micro Devices" akcijas cena saruka par 0,8%.
ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien pieauga par 0,3% līdz 46 142,42 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,5% līdz 6631,96 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,2% līdz 22 470,73 punktiem.
Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien pieauga par 0,2% līdz 9228,11 punktiem, Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,9% līdz 7854,61 punktam, bet Frankfurtes biržas indekss DAX pieauga par 1,4% līdz 23 674,53 punktiem.
Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien kritās par 0,8% līdz 63,57 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 0,8% līdz 67,44 dolāriem par barelu.
Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena ceturtdien pieauga par 1,7% līdz 32,95 eiro par megavatstundu.
Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,1813 līdz 1,1785 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3626 līdz 1,3550 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga no 146,99 līdz 147,97 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 86,69 līdz 86,96 pensiem par eiro.
