Liposakcija un veselīgs dzīvesveids – kā tas iet roku rokā?

Tauku atsūkšana jeb liposakcija ir viena no pieprasītākajām plastikas ķirurģijas operācijām. Kā tā sader ar veselīgu dzīvesveidu – un kādi ir šīs operācijas lielākie ieguvumi?
Kā notiek liposakcija?
Tauku atsūkšanas laikā konkrētās vietās, ko paredzēt apstrādāt, tiek ievadīts speciāls šķīdums, kas samazina asiņošanu un atvieglo tauku atsūkšanu. Tad pa nelieliem iegriezumiem zem ādas tiek ievadīts īpašs instruments, kanile. Ķirurgs to virza zem ādas, ar vakuuma palīdzību nosūcot lieko tauku slāni.
Visbiežāk šī operācija tiek izmantota ķermeņa problēmzonām, kas slikti pakļaujas diētām un vingrojumiem. Liposakcija vēderam ir vispopulārākā, taču to izmanto arī gurniem, augšstilbiem, augšdelmiem un citām ķermeņa daļām. Tiek izmantota arī zoda liposakcija, kas palīdz mazināt apjomīgu tauku slāni pazodē un kakla zonā, padarot sejas kontūru izteiktāku.
Samazinot nevēlamo tauku slāni, liposakcija palīdz veidot izteiksmīgākas auguma formas, kā arī konturēt ķermeni. Pieredzējis un prasmīgs ķirurgs virzīs kanili zem ādas tā, lai jaunās, izteiksmīgākās auguma aprises būtu līdzenas, vienmērīgas, lai tauku slānis tiktu samazināts harmoniski.
Kas ir 3D liposakcija?
Kad ķirurgs virza kanili zem ādas, neizbēgami tiek traumēti zemādas audi, tādēļ pēc operācijas paiet kāds laiks, līdz apstrādātās zonas sadzīst, mazinās tūska, zilumi un spogulī iespējams novērtēt jaunās auguma aprises.
3D liposakcija ir moderna tehnika, kas mazāk traumē audus, jo tajā tiek izmantota kanile ar īpašu rokturi, kas kustību visos virzienos padara efektīvāku. Tā kā ķirurgam kanile nav jāvirza caur audiem ar spēku, audi tiek traumēti mazāk un pēcoperācijas dzīšanas process norit ātrāk.
Šis ir piemērs, kā mūsdienīgas, inovatīvas tehnoloģijas palīdz nodrošināt labāku operācijas rezultātu, kā arī vairāk saudzē pacienta ķermeni. Izvēloties klīniku, kurā veikt šo operāciju, uzziniet, kāda veida liposakcija tajā tiek piedāvāta.
Cik ilgi saglabājas liposakcijas efekts?
Liposakciju nereti izmanto tad, ja ir konkrētas problēmzonas, kurās ir ļoti grūti būtiski samazināt tauku slāni tikai ar diētām un sporta aktivitātēm. Taču operācija nav brīnumnūjiņa – lai tās efekts būtu noturīgs, būs jāievēro sabalansēta uztura režīms, kā arī jānodrošina ķermenim atbilstoša fiziskā slodze. Stabils svars pacientam jāsasniedz jau pirms operācijas veikšanas.