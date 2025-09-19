Rīgā bieži vien tiek uzskatīts, ka veco ēku saglabāšana ir sarežģīta un nereti neizdevīga. Arhitekts Fricis Vilnis atgādina – vieglākais ceļš ne vienmēr ir gudrākais. Ja pilsēta vēlas būt ilgtspējīga un saglabāt savu unikālo identitāti, vēsturisku ēku reintegrācijai mūsdienu vīzijā ir jābūt obligātai.
“Rīga nevar atļauties kļūt tikai par stikla torņu sacensību laukumu,” uzsver Vilnis. “Tieši vecās ēkas, īpaši industriālais mantojums, var kļūt par apkaimju simboliem un vizītkartēm. To nenovērtējot, mēs riskējam pazaudēt stāstus, kas veido pilsētas dvēseli.”
Industriālais mantojums – neaizsargāta vērtība
Latvijas galvaspilsēta ilgus gadu desmitus bijusi svarīgs industriālais centrs, taču daļa šīs vēstures ir zaudēta nevērīgas attieksmes dēļ. Vilnis norāda uz ārzemju piemēriem – Londonas Tate Modern muzejs bijušajā elektrostacijā vai Batersijas spēkstacijas atdzimšana – kas apliecina: pielāgojot veco mantojumu mūsdienu vajadzībām, iespējams radīt augstu pievienoto vērtību ne tikai apkaimei, bet arī valstij kopumā.
Līdzīgu pieeju arhitekts redz arī vērienīgajā Andrejsalas apbūves iecerē, kur vēsturiskās spēkstacijas pārbūvē saglabāts uzsvars uz autentiskumu un publisko pieejamību. Projekta telpiskā koncepcija paredz, ka ēkas perimetrs kļūst par publisku telpu – ar laukumiem, skvēriem un vietām tikšanās reizēm gan draugu lokā, gan vienatnē.
“Augstvērtīgas publiskās telpas pazīme ir spēja nodrošināt piederību visplašākajā kontekstā – katram jāatrod sava vieta,” saka arhitekts.
Rīga – vairāk nekā Vecrīga un jūgendstils
Vilnis atgādina, ka Rīga nav tikai Vecrīgas bruģis vai jūgendstila fasādes. Pilsēta ir dažādu laikmetu un stilu kombinācija, kuras daudzveidība ir unikāla pat Eiropas mērogā. Industriālie kvartāli, ielas un ēkas, kas vēl pavisam nesen darbojās pilnā jaudā, ir daļa no šī bagātīgā stāsta.
Nākotne uz vēstures pamatiem
“Pilsētas, kas lepojas ar gadsimtiem ilgu kultūrvēsturi, nevar savu nākotnes identitāti radīt no nulles,” uzsver Vilnis. “Rīgai ir jāapzinās savas vērtības, jāmāk tās atrādīt un nodot nākamajām paaudzēm. Tikai tad mūsu galvaspilsēta saglabās savu īpašo dvēseli.”
