Piektdien Neos Marmaras pludmalē Grieķijā vilks uzbruka piecgadīgai meitenei. Mātes iejaukšanās glāba situāciju, un bērns nogādāts slimnīcā. Mediķi ziņo — stāvoklis ir stabils.
Pēc liecinieku stāstiem un ierakstiem sociālajos tīklos vilks piegājis meitenei no aizmugures, kamēr viņa spēlējās pieaugušo uzraudzībā pludmalē. Māte iejaucās un atvairīja dzīvnieku. Cietusī tika nogādāta tuvējā slimnīcā; ārsti apliecina, ka nav ziņu par dzīvībai bīstamiem ievainojumiem.
Vairāki videomateriāli, kas izplatījās pēc notikušā, rāda dzīvnieku brīvi staigājam starp saulessargiem un pludmales bāra zonām. Tomēr daļa ierakstu ir fragmentāri — notikuma kontekstam vēl nepieciešama rūpīgāka pārbaude un oficiāla apstiprināšana.
Daži plašsaziņas līdzekļi un vietējie avoti norāda, ka, ja apstākļi tiks apstiprināti, tas varētu būt viens no retajiem reģistrētajiem vilka uzbrukumiem cilvēkam reģionā. Tradicionāli vilki uzbrūk lauksaimniecības vai meža dzīvniekiem, un agresija pret cilvēku ir ārkārtīgi reta parādība. Eksperti uzsver, ka ir jāizvērtē pilns fona konteksts pirms secinājumu izdarīšanas.
Tomēr, par spīti gadiem ilgam zinātnieku skaidrojumam, ka vilki cilvēkam neuzbrūk, Eiropā šādi gadījumi kļūst biežāki. Nīderlandē šogad reģistrēti vairāki vilku uzbrukumi cilvēkiem, tostarp sešus gadus vecam bērnam. Tāpat 2023. gadā tika ziņots par vilka uzbrukumu Itālijā. Turklāt mednieki vairākās Eiropas valstīs, tostarp Somijā un Grieķijā, ceļ trauksmi, jo vilki aizvien biežāk uzbrūk un nogalina medību suņus.
Vilki nekad neuzbruks… Grieķijā vilks uzbrūk meitenītei, problēma Eiropā pieaug.
