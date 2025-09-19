Latvijas basketbola attīstībai būtu nepieciešama internāta izveide, ko sākumā varētu finansēt Latvijas Basketbola savienība (LBS) no Eiropas čempionātā iegūtās peļņas, intervijā "Latvijas Avīzei" atzina LBS kādreizējais ģenerālsekretārs, šobrīd padomes loceklis Edgars Šneps, kurš darbojas arī Starptautiskajā Basketbola federācijā (FIBA) kā Eiropas nodaļas izpildkomitejas loceklis un Sacensību komisijas vadītājs.

Kā tu vērtē aizvadīto Eiropas čempionātu Rīgā?

E. Šneps: Organizatoriskajā ziņā bija super, to varēja sajust arī citur Rīgā, cilvēki runāja dažādās valodās, domāju, ka ekonomiskais pienesums būs pat lielāks, nekā solīts. Sportiski ļoti interesants čempionāts, aizraujošas spēles, kāds no favorītiem izkrita, kāds nospēlēja labāk, nekā gaidīts. Vai šis bija visu laiku stiprākais Eiropas čempionāts? Grūti pateikt. Zvaigžņu vēlme spēlēt un kaut ko sasniegt – tas bija ļoti iespaidīgi. Alperens Šenguns progresējis, Jannis Adetokunbo un Lauri Markanens savā līmenī. Lukas Dončiča restarts pēc traumām, svara nomešanas bija patīkams pārsteigums, nesa Slovēniju vienatnē.

Vai tu uzdrošinātos Dončičam trešajā minūtē iedot tehnisko piezīmi, ja būtu tiesnesis?

Ja vien nepateica ko personisku, pazemojošu, tad teiktu, ka vispirms bija jādod brīdinājums. Tehniskā piezīme spēlei piešķīra neveselīgu gaisotni, vēl divas apšaubāmas piezīmes. 

Bet kopumā čempionātā tiesneši strādāja ļoti labi, katra viņu kustība ir nofilmēta un izanalizēta. 

Tajā pašā laikā visi ir cilvēki, kļūdās treneri, spēlētāji un tiesneši.

Ar ko Vācija pēdējos gados ir tik jaudīga?

Ļoti liels sastāva dziļums, vairāki Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlētāji nemaz nebija izlasē. Viņi ir spēka gados, Francs Vāgners līderis, augstas klases saspēles vadītājs Deniss Šrēders. Daniels Taiss varētu būt līderis jebkurā izlasē, bet te viņam bija atbalsta loma, meistarība atļāva finālā pirmspēdējā minūtē izmest un trāpīt tālmetienu, lai gan līdz tam nebija guvis nevienu punktu. Un nevienam komandas biedram tas nebija pārsteigums.

