"Latvijas Avīze" un žurnāls "Mājas Viesis" sāk jaunu rakstu sēriju rubrikā "Kas notika pēc tam".
Ir notikumi un procesi, kas Latvijā izraisījuši īpaši lielu rezonansi. Sabiedrības un politiķu redzējums par tiem bieži vien radījis arī asu viedokļu pretstāvi. Ir bijuši sabiedrību satricinoši notikumi, pēc kuriem amatpersonas solījušas pārmaiņas, uzlabojumus. Kā īstenoti lēmumi, vai savulaik aktualizētajām problēmām rasts risinājums, kā attīstījušies procesi? Mūsu pirmā publikācija veltīta Stambulas konvencijai, par kuras ratifikāciju šķēpi tika lauzti gadiem.
Drīz apritēs divi gadi, kopš Latvijas Saeima ratificēja Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā saukto Stambulas konvenciju. Ar 51 deputāta balsi no "Jaunās Vienotības", "Progresīvajiem" un Zaļo un zemnieku savienības deputāti 2023. gada 30. novembrī ratificēja šo starptautisko dokumentu. Evikas Siliņas vadītā valdība konvencijas ratificēšanu bija iekļāvusi savā deklarācijā. Deputāti no Nacionālās apvienības, "Apvienotā saraksta", "Latvijas pirmajā vietā" un "Stabilitātei" balsojumā nepiedalījās, tādējādi paužot savu nostāju, ka šis starptautiskais dokuments šo partiju pārstāvjiem ir nepieņemams. Pirms balsojuma deputāti bez pārtraukuma debatēja piecas stundas, paužot pretējus viedokļus par konvencijas nepieciešamību. Piemēram, toreizējais deputāts Rihards Kols (Nacionālā apvienība), kurš patlaban ir ievēlēts Eiropas Parlamentā, uzskatīja, ka no šīs Eiropas Padomes konvencijas nebūšot nekādas jēgas, jo to apliecinot fakts, ka 2016. gadā, kad Latvijas valdība deleģēja toreizējo labklājības ministru Jāni Reiru parakstīt šo starptautisko līgumu, valstij vajadzēja būt saistošiem tā mērķiem, taču līdz 2023. gadam Labklājības ministrija neesot grozījusi nevienu tiesību aktu. Savukārt Ingmārs Līdaka ("Apvienotais saraksts") bija neizpratnē, kāpēc vardarbības izskaušanai ir vajadzīga konvencija, jo "vardarbība pret sievieti ir nevis stereotipu izraisīta problēma, bet gan uzvedības patoloģija, un pret to arī jācīnās". Bet par konvencijas ratifikāciju atbildīgās Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins ("Jaunā Vienotība") centās skaidrot deputātiem, ka šis ir dokuments, kura nolūks ir apkarot vardarbību, novērst to un nekādi citādi to nevarot interpretēt. Viņš uzsvēra, ka konvencija nav alternatīva likumiem. Saskaņā ar konvenciju nevienu nevar saukt pie atbildības, bet uz tās pamata Saeima var izdarīt grozījumus likumos.
Stambulas konvencijas ratificēšana vairākus gadus politiķiem un dažādiem sabiedrības pārstāvjiem iepriekš bija kā karsts kartupelis. Ratificēšanas atbalstītāji pauda, ka tā dos lielāku stimulu un atbalstu cīņai pret vardarbību pret sievietēm, savukārt oponenti uztraucās par dokumentā lietotā jēdziena "dzimums" iespējamās izpratnes ietekmi dažādās jomās, tajā skaitā izglītībā. Konvencija Latvijā stājās spēkā 2024. gada 1. maijā. Konvencija tika apstiprināta ar atrunu, ka tās īstenošanā Latvija piemēros Satversmē ietvertās vērtības, principus un normas, īpaši attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzību, sieviešu un vīriešu līdztiesību un laulības, ģimenes, vecāku un bērnu tiesību aizsardzību un atbalstu.
Iespējams, konvencijas ratifikācija, kura ik pa laikam parādījās politiķu darba kārtībā, toreiz, pirms diviem gadiem, tā arī netiktu iekustināta, ja vien nebūtu notikusi traģēdija Jēkabpilī, kas satrieca visu Latvijas sabiedrību.
2023. gada aprīlī Leons Rusiņš pēc ilgstošiem draudiem un vajāšanas nogalināja bijušo sievu, kura iepriekš bija darījusi visu, lai panāktu aizsardzību, bet tā arī to nesagaidīja.
Vai un kas tad mainījies šajā laikā, kopš konvencija ratificēta? Piemēram, lasot Latvijas medijos šā gada augustā publicētās kriminālziņas, rodas sajūta, ka nekādas konvencijas, ne arī likumi nespēj ierobežot vardarbīgu uzvedību. Vienā mēnesī uzzinām, ka Valsts policija saņēmusi informāciju par to, ka vīrietis uzbrucis kādai sievietei Ventspilī un veicis ar viņu seksuāla rakstura darbības nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi pretdabiskā veidā. Vīrietis esot aizturēts, un pret viņu uzsākts kriminālprocess, kā drošības līdzekli piemērojot apcietinājumu. Savukārt Čiekurkalna mikrorajonā atrasta kāda noslepkavota sieviete. Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka noziegumu izdarījis sievietes dzīvesbiedrs kopīgas alkohola lietošanas laikā. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess, un aizdomās turētajam piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Tajā pašā mēnesī uzzinājām vēl šokējošāku faktu, ka Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par smagiem un sevišķi smagiem noziegumiem pret bērna tikumību un dzimumneaizskaramību. Izmeklēšanā atklājies, ka aizdomās turētā persona astoņu gadu garumā veikusi dzimumnoziegumus pret vismaz 180 bērniem.
"Tā ir sociāla katastrofa, dziļa sociālā krīze, kuru nekādā veidā nevar atrisināt policija, to nerisinās arī Stambulas konvencija. Skatoties, ko vairāk vajadzētu apmācīt un trenēt, kur vajadzētu investēt, tad tās ir sociālās programmas, lai palīdzētu šiem cilvēkiem mainīties. Recidīvs sešos gados nav mazinājies. Policija var nošķirt varmāku, bet tas nemaina vardarbīgo uzvedību," uzskata Andis Rinkevics, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas vadības biroja priekšnieks.
Savukārt Latvijas vadošās sieviešu tiesību aizstāvības organizācijas "Marta" vadītāja Iluta Lāce, kura ļoti neatlaidīgi cīnījās par Stambulas konvencijas ratifikāciju, ir pārliecināta, ka visiem, kas cieš no vardarbības, šobrīd esot daudz lielākas iespējas sevi aizstāvēt. Diskusijas, kas notika pirms konvencijas ratificēšanas, esot iedrošinājušas sievietes vērsties pēc palīdzības. Centrā "Marta" 2024. gadā palīdzību saņēmuši 386 cilvēki – 266 sievietes un 20 vīrieši. Visvairāk cietušo bijis vecumā no 36 līdz 45 gadiem.