"LDz Cargo" cer uzturēt pie dzīvības, apvienojot to ar diviem citiem "Latvijas dzelzceļa" uzņēmumiem. Tikmēr par Ukrainā iestrēgušajiem kravas vagoniem pircēju interese minimāla.

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" ("LDz") meitasuzņēmums "LDz Cargo" pēdējo gadu laikā ģeopolitisko notikumu dēļ piedzīvojis finanšu apgrozījuma samazinājumu vismaz trešdaļas apmērā: no 148,4 miljoniem eiro 2022. gadā līdz 100,4 miljoniem eiro 2024. gadā, liecina apkopotā informācija Satiksmes ministrijā (SM), kuras pārraudzībā šie valstij piederošie uzņēmumi darbojas. Lai stabilizētu finanšu situāciju, uzsākta "LDz" koncernā ietilpstošo uzņēmumu reorganizācija, kā arī īpašumu, ieskaitot "LDz Cargo" piederošo kravas vagonu, izpārdošana.

Jau iepriekš izskanēja informācija, ka 2022. gadā, sākoties Krievijas agresijai Ukrainā, Latvijas uzņēmumam "LDz Cargo" karadarbības pārņemtajā valstī iestrēdzis ievērojams skaits kustamās mantas – kravas vagoni. Pavisam nesen, augusta izskaņā un septembrī, "LDz Cargo" rīkoja kārtējās elektroniskās izsoles, kurās kopumā pārdošanai bija izlikti 153 Ukrainas teritorijā esošie kravas vagoni.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē