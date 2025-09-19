Partly cloudy 18.4 °C
P. 19.09
Muntis, Verners
#eiropasparlaments #es

ES jābūt pragmatiskai, spējīgai sevi aizstāvēt

Sagatavojis Ilmārs Randers / Latvijas Avīze
2025. gada 19. septembris, 12:01
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 19. septembris, 12:01
"Eiropa aizsargās katru sprīdi savas teritorijas," savā uzrunā Eiropas Parlamentā 10. septembrī uzsvērusi Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena.
Foto: Publicitātes

Pirmo reizi Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena savā otrajā pilnvaru termiņā Eiropas Parlamentā (EP) 10. septembrī uzstājās ar runu par stāvokli Eiropas Savienībā.

Viņa uzsvērusi, ka Eiropai ir jāspēj parūpēties par savu aizsardzību un drošību, kontrolēt tehnoloģijas un enerģijas avotus, kas nodrošina tās ekonomiku, lemt, kādā sabiedrībā un demokrātijā mēs vēlamies dzīvot, un būt atvērtai pasaulei.

Savā uzrunā EK prezidente arī paudusi viedokli, ka Eiropas Savienībai jāpalīdz dalībvalstīm, kas robežojas ar Krieviju, to robežu novērošanā un iespējamās Maskavas agresijas atvairīšanā. "Nav šaubu – Eiropas austrumu flangs sargā visu Eiropu. No Baltijas jūras līdz Melnajai jūrai. Tāpēc mums jāinvestē tā atbalstīšanā, izmantojot "austrumu flanga sardzi", norādījusi fon der Leiena, piesakot bloka austrumu robežas novērošanas programmu. Tas nozīmēšot neatkarīgu stratēģisko spēju piešķiršanu Eiropai un investīcijas telpas reālā laika novērošanā, lai neviena ienaidnieka spēku kustība nepaliktu nepamanīta. Tāpat esot arī jāieklausās baltiešu aicinājumā būvēt "dronu sienu".

Ar savu runu fon der Leiena uzstājās tikai dažas stundas pēc tam, kad Polijas gaisa telpā bija ielauzušies vairāki Krievijas uzbrukuma lidroboti. Viņa nosodīja Krievijas bezprecedenta bezatbildīgo rīcību, pārkāpjot Polijas gaisa telpu, un pauda pilnīgu bloka solidaritāti ar Varšavu. ES pierobežas valstis, īpaši Polija un Baltijas valstis, jau sen prasījušas, lai bloks iesaistītos to robežu aizsardzībā, jo tas sekmēs visas Eiropas drošību pret iespējamo Krievijas agresiju. Neilgi pirms savas uzrunas EP fon der Leiena apmeklēja austrumu pierobežā esošo Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu un Poliju.

EK prezidentes vairāku stundu uzrunā, protams, bija apskatītas arī citas ES aktualitātes un plāni, kā ierasts, uzrunai sekoja deputātu debates. EP birojs Latvijā apkopojis no Latvijas ievēlēto deputātu viedokļus par fon der Leienas uzrunu un vēstījumiem.

Ijabs: Eiropai jākļūst pašpietiekamai

Foto: Publicitātes

Ivars Ijabs (politiskā grupa "Renew Europe"/ "Latvijas attīstībai"): "Fon der Leienas uzruna vēlreiz apliecina, ka nedzīvojam mierīgos laikos, taču vienlaikus uzrunā saklausāmi vairāki apsveicami un pat cerīgi punkti, no kuriem vēlos izcelt divus. Drošība – tā ir un paliek Eiropas galvenā prioritāte, un Eiropas Savienība ir gatava ievērojami kāpināt aizsardzības spējas Baltijas reģionā, lai stiprinātu mūsu kolektīvo aizsardzību pret potenciālu Putina agresiju. Jo Eiropai jau ir jācīnās par tās vietu pasaulē.

Otrs punkts – sadarbība. Šis nav laiks, kad iet ragos ar sabiedrotajiem; kā tepat Eiropā, tā aiz savienības robežām. Šobrīd ir vitāli svarīgi uzturēt ciešas un sekmīgas attiecības ar mūsu partneriem, lai spēcinātu šo sadarbību militārajā jomā, ekonomikā un zinātnē. Kaut arī Eiropai ir jākļūst pašpietiekamai, stiprāki mēs esam kopā ar līdzīgi domājošiem partneriem."

Kalniete: ES ārējās robežas – kopējās drošības priekšlīnijas

Sandra Kalniete.
Sandra Kalniete.
Foto: Publicitātes

Sandra Kalniete (Eiropas Tautas partijas grupa/ "Jaunā Vienotība"): "ES ārējā robeža ir kopējās drošības priekšlīnija. Miera un demokrātijas apdraudējuma apstākļos, īpaši austrumos, tās stiprināšana ir visas Eiropas atbildība. EK priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena uzsvēra nepieciešamību pēc mērķtiecīgas rīcības aizsardzībā un atbalsta Ukrainai – tas nav tikai solidaritātes žests, bet ieguldījums mūsu drošībā. Mūsdienu tehnoloģijas, piemēram, dronu sienas, kļūst par būtisku daļu kopējā aizsardzībā. Šī pieeja rāda ES apņēmību ne vien reaģēt, bet arī proaktīvi stiprināt austrumu flangu. Runājot par brīvības un demokrātijas vērtībām, EK prezidente kā vienu no piemēriem minēja Baltijas valstu mežabrāļu pretestību uzspiestajai nebrīvei."

Krištopans: EK prezidentei pienācis laiks atkāpties

Vilis Krištopans.
Vilis Krištopans.
Foto: Publicitātes

Vilis Krištopans (grupa "Eiropas patrioti"/ "Latvija pirmajā vietā"): "Urzulas fon der Leienas uzruna nebija par līderību. Tā bija mēģinājums glābt reputāciju. Piemēram, vakar publicēta aptauja rāda, ka vairāk nekā puse eiropiešu tirdzniecības līgumu starp ES un ASV sauc par pazemojošu. Trīs ceturtdaļas kritizē viņas sarunu vadību, un pats svarīgākais – seši no desmit eiropiešiem uzskata, ka viņai pienācis laiks atkāpties. Šie skaitļi runā skaidrāk par jebkuru runu. Tauta jūtas nodota un pazemota. Eiropai vajadzīga vadība, kas aizstāv cilvēkus, nevis savas kļūdas. Šodien mēs nedzirdējām vīziju. Mēs redzējām tikai krīzes menedžmentu, un tas nav pieņemami."

Kols: Aizsardzību, nevis zaļos eksperimentus

Rihards Kols.
Rihards Kols.
Foto: Publicitātes

Rihards Kols (Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa/ Nacionālā apvienība):  "Urzula fon der Leiena šoreiz vismaz atzina acīmredzamo – Eiropas drošība ir prioritāte. To skaidri apliecina arī svaigākie Eirobarometra dati: ES pilsoņi sagaida, ka Eiropas Savienība beidzot koncentrēsies uz aizsardzību, nevis zaļajiem eksperimentiem. Leienas apņemšanās stiprināt austrumu flangu un izmantot iesaldētos Krievijas aktīvus Ukrainas atbalstam ir solis pareizajā virzienā, taču ar kosmētiskām izmaiņām nepietiks.

Ņemot vērā laikus, kuros dzīvojam – karu Eiropā un pieaugošos drošības riskus –, no Komisijas prezidentes gaidīju izlēmīgāku un stingrāku stāju. Tā vietā dzirdējām labi iepakotu runu ar daudzām frāzēm, bet maz konkrētības. Visticamāk, solījumu īstenošana būs atkarīga no konkrētu ES komisāru gribas un spējām, nevis no fon der Leienas. Ir laiks atteikties no Zaļā kursa, kas vājina Eiropas konkurētspēju un ignorē ģeopolitisko realitāti. Eiropai ir jābūt pragmatiskai, spējīgai sevi aizstāvēt un jāspēj saglabāt un palielināt savu ietekmi pasaulē – ne tikai teorētiski, bet ar reāliem risinājumiem."

Pozņaks: ES pierobežas valstu deputātu teiktais beidzot sadzirdēts

Reinis Pozņaks.
Reinis Pozņaks.
Foto: Publicitātes

Reinis Pozņaks (Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa/ "Apvienotais saraksts"): "No EK priekšsēdētājas runas galvenā labā ziņa ir tā, ka austrumu pierobežas valstu militārā un ekonomiskā aizsardzība beidzot izvirzīta kā prioritāte. Šajā kontekstā bija gandarījums dzirdēt konkrētas iniciatīvas ar skaidru izpildes ceļu. Iepriekš tika deklarēts, ka Eiropai ir jābūvē tilti, nevis žogi, bet tagad šie paziņojumi skaidri parāda, ka arī EK izpratnē žogi ir neizbēgama nepieciešamība. Svarīgi pieminēt, ka iepriekš pierobežas valstu aizsardzību savā runā kā prioritāti izcēla arī eirokomisārs kohēzijas un reformu jautājumos Rafaels Fito. Tas vedina domāt, ka pierobežas valstu deputātu cīņa, pierādot pārējiem deputātiem un komisāriem, ka situācija austrumu pierobežā ir kā bumba ar ļoti īsu laika degli, beidzot ir sadzirdēta."

Staķis: Vajag lielāku izlēmību darbos

Mārtiņš Staķis.
Mārtiņš Staķis.
Foto: Publicitātes

Mārtiņš Staķis (politiskā grupa "Greens/EFA"/ "Progresīvie"): "Uzrunā izskanēja nepārprotams atbalsts ES austrumu robežai un arī piedāvājums izmantot Krievijas iesaldētos aktīvus Ukrainas labā. Bija sagaidāms, ka deputāti veltīs kritiku EK prezidentes virzienā par nevienlīdzīgo tirdzniecības vienošanos ar ASV. Tomēr, kamēr Eiropa nespēs pati garantēt savu drošību, tā nevarēs būt līdzvērtīgs partneris pasaules lielvarām – līgums ar ASV ir šīs atkarības cena. Aizsardzībai ir jābūt galvenajai ES prioritātei, jo tikai tā iegūsim arī labākus tirdzniecības līgumus un ietekmi pasaulē. Kamēr tas tā nebūs, deputāti varēs paust neapmierinātību vai rosināt jaunus neuzticības balsojumus, bet tas neko nemainīs – jebkuras komisijas rokas būs sasietas, kamēr Eiropa nebūs militāri pašpietiekama. Aizsardzība EK prezidentes uzrunā bija viena no centrālajām tēmām, bet šī nav pirmā tāda uzruna, un nepieciešama lielāka izlēmība darbos."

Ušakovs: Apņemšanās jāredz arī ES daudzgadu budžetā

Nils Ušakovs.
Nils Ušakovs.
Foto: Publicitātes

Nils Ušakovs (Eiropas Parlamenta Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa/"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija): "Komisijas prezidentes Urzulas fon der Leienas runā veltītā lielā uzmanība Austrumeiropai un tās drošībai ir apsveicams un ļoti nozīmīgs politisks signāls. Jācer, ka šī politiskā apņemšanās tiks detalizēti atspoguļota arī turpmākajās diskusijās par ES daudzgadu budžetu. Latvijai un visam reģionam ir svarīgs atbalsts drošības stiprināšanā un reģionālajā attīstībā, īpaši pierobežas reģioniem, lai kopīgiem spēkiem stiprinātu Eiropas Savienības vienotību."

Vaidere: Varēja būt vēl drosmīgāka

Inese Vaidere.
Inese Vaidere.
Foto: Publicitātes

Inese Vaidere (Eiropas Tautas partijas grupa/"Jaunā Vienotība"): "Lai arī savu runu EK prezidente sāka ar svarīgāko – karu Ukrainā, viņa varēja būt vēl drosmīgāka un runāt par nopietnu drošības krīzi, ko pierāda arī Krievijas dronu uzbrukums Polijai.

Atzinīgi vērtēju, ka prezidente uzsvēra nepieciešamību atteikties no visiem Krievijas fosilajiem enerģijas avotiem, jo tieši šobrīd EP vadu darbu pie likumprojekta par atteikšanos no Krievijas naftas un gāzes importa. Tomēr viņa varēja minēt arī nepieciešamību atteikties no Krievijas urāna Eiropas kodolreaktoros.

Cerēju sagaidīt drosmīgākus lēmumus attiecībā uz Krievijas noguldījumiem Eiropas bankās. Jau 2022. gadā iesniedzu ES budžetā pilotprojektu par to, kā tos likumīgi konfiscēt un nodot šos līdzekļus Ukrainai. Izklāstītie plāni attiecībā uz konkurētspējas celšanu, starptautiskās tirdzniecības veicināšanu un mājokļu problēmu risināšanu vērtējami pozitīvi. Tikai nedrīkst aizmirst, ka drošība ir absolūta prioritāte."

Zīle: Atkal sola visiem visu

Roberts Zīle.
Roberts Zīle.
Foto: Publicitātes

Roberts Zīle (Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa/ Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"), EP priekšsēdētājas vietnieks: "Tā nebija Urzulas fon der Leienas pirmā uzruna EP, un varēja just, ka runas dizains saglabājas nemainīgs. Proti, apsolīts visiem viss, lai katra EP politiskā grupa sadzirdētu uzrunā sev tīkamas lietas.

Interesanti bija vērot zāles reakciju uz dažādiem jautājumiem. Piemēram, kad runāja par ES paplašināšanos, tajā skaitā Ukrainas uzņemšanu ES, zālē bija klusums, savukārt Zaļā kursa tēmas bija pavadītas ar skaļiem aplausiem.

EK priekšsēdētāja solīja pieejamus mājokļus, subsīdijas elektroauto iegādei, centralizētu mediju fondu, arī jaunu kopīgu iniciatīvu veselības nozarē. Tāpat vārdos pauda atbalstu lauksaimniekiem, lai gan darbi liecina par atbalsta samazināšanos: komisija daudzgadu budžetā ir noņēmusi lauksaimniecības otro pīlāru – lauku attīstības daļu. Šie piemēri raksturo to virzienu, kā EK vēlas katrai problēmai likt pretī Eiropas līmeņa iejaukšanos. Bet tas ir smagnēji, jo, tikko jādala kopējā nauda, tam pretī ir liels birokrātijas slogs. Līdz ar to šie piedāvājumi ir maz ticami.

Pragmatiska un tieša valoda – tas ir tas, ko gribētos dzirdēt no EK vadītāja. Taču EK priekšsēdētājas uzrunā jautās tāds kā sagurums. Šis amats ir kā Eiropas premjera amats, un šajos laikos politiskā līderība ir īpaši svarīga."

Publikācija tapusi sadarbībā ar EP biroju Rīgā.

Foto: Latvijas Mediji

Tēma
Eiropā
Tēmturi
#eiropasparlaments #es
