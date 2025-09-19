ES jābūt pragmatiskai, spējīgai sevi aizstāvēt

Pirmo reizi Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena savā otrajā pilnvaru termiņā Eiropas Parlamentā (EP) 10. septembrī uzstājās ar runu par stāvokli Eiropas Savienībā.
Viņa uzsvērusi, ka Eiropai ir jāspēj parūpēties par savu aizsardzību un drošību, kontrolēt tehnoloģijas un enerģijas avotus, kas nodrošina tās ekonomiku, lemt, kādā sabiedrībā un demokrātijā mēs vēlamies dzīvot, un būt atvērtai pasaulei.
Savā uzrunā EK prezidente arī paudusi viedokli, ka Eiropas Savienībai jāpalīdz dalībvalstīm, kas robežojas ar Krieviju, to robežu novērošanā un iespējamās Maskavas agresijas atvairīšanā. "Nav šaubu – Eiropas austrumu flangs sargā visu Eiropu. No Baltijas jūras līdz Melnajai jūrai. Tāpēc mums jāinvestē tā atbalstīšanā, izmantojot "austrumu flanga sardzi", norādījusi fon der Leiena, piesakot bloka austrumu robežas novērošanas programmu. Tas nozīmēšot neatkarīgu stratēģisko spēju piešķiršanu Eiropai un investīcijas telpas reālā laika novērošanā, lai neviena ienaidnieka spēku kustība nepaliktu nepamanīta. Tāpat esot arī jāieklausās baltiešu aicinājumā būvēt "dronu sienu".
Ar savu runu fon der Leiena uzstājās tikai dažas stundas pēc tam, kad Polijas gaisa telpā bija ielauzušies vairāki Krievijas uzbrukuma lidroboti. Viņa nosodīja Krievijas bezprecedenta bezatbildīgo rīcību, pārkāpjot Polijas gaisa telpu, un pauda pilnīgu bloka solidaritāti ar Varšavu. ES pierobežas valstis, īpaši Polija un Baltijas valstis, jau sen prasījušas, lai bloks iesaistītos to robežu aizsardzībā, jo tas sekmēs visas Eiropas drošību pret iespējamo Krievijas agresiju. Neilgi pirms savas uzrunas EP fon der Leiena apmeklēja austrumu pierobežā esošo Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu un Poliju.
EK prezidentes vairāku stundu uzrunā, protams, bija apskatītas arī citas ES aktualitātes un plāni, kā ierasts, uzrunai sekoja deputātu debates. EP birojs Latvijā apkopojis no Latvijas ievēlēto deputātu viedokļus par fon der Leienas uzrunu un vēstījumiem.
Ijabs: Eiropai jākļūst pašpietiekamai
Ivars Ijabs (politiskā grupa "Renew Europe"/ "Latvijas attīstībai"): "Fon der Leienas uzruna vēlreiz apliecina, ka nedzīvojam mierīgos laikos, taču vienlaikus uzrunā saklausāmi vairāki apsveicami un pat cerīgi punkti, no kuriem vēlos izcelt divus. Drošība – tā ir un paliek Eiropas galvenā prioritāte, un Eiropas Savienība ir gatava ievērojami kāpināt aizsardzības spējas Baltijas reģionā, lai stiprinātu mūsu kolektīvo aizsardzību pret potenciālu Putina agresiju. Jo Eiropai jau ir jācīnās par tās vietu pasaulē.
Otrs punkts – sadarbība. Šis nav laiks, kad iet ragos ar sabiedrotajiem; kā tepat Eiropā, tā aiz savienības robežām. Šobrīd ir vitāli svarīgi uzturēt ciešas un sekmīgas attiecības ar mūsu partneriem, lai spēcinātu šo sadarbību militārajā jomā, ekonomikā un zinātnē. Kaut arī Eiropai ir jākļūst pašpietiekamai, stiprāki mēs esam kopā ar līdzīgi domājošiem partneriem."
Kalniete: ES ārējās robežas – kopējās drošības priekšlīnijas
Sandra Kalniete (Eiropas Tautas partijas grupa/ "Jaunā Vienotība"): "ES ārējā robeža ir kopējās drošības priekšlīnija. Miera un demokrātijas apdraudējuma apstākļos, īpaši austrumos, tās stiprināšana ir visas Eiropas atbildība. EK priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena uzsvēra nepieciešamību pēc mērķtiecīgas rīcības aizsardzībā un atbalsta Ukrainai – tas nav tikai solidaritātes žests, bet ieguldījums mūsu drošībā. Mūsdienu tehnoloģijas, piemēram, dronu sienas, kļūst par būtisku daļu kopējā aizsardzībā. Šī pieeja rāda ES apņēmību ne vien reaģēt, bet arī proaktīvi stiprināt austrumu flangu. Runājot par brīvības un demokrātijas vērtībām, EK prezidente kā vienu no piemēriem minēja Baltijas valstu mežabrāļu pretestību uzspiestajai nebrīvei."