Noticis lielākais meža darījums Latvijas vēsturē – investīciju un mežu apsaimniekošanas uzņēmums "Ingka Investments" ir vienojies ar Zviedrijas lielāko mežu īpašnieku asociāciju "Sodra" par 135 000 hektāru zemes iegādi Latvijā un 18 000 hektāru iegādi Igaunijā. 

Darījumā pārdoti apmēram 2% no kopējās meža platības Latvijā. 

Apmēram 89% no "Sodras" apsaimniekotajām zemēm ir meži. Darījuma summa ir 720 miljoni eiro.

Darījuma noslēgšanai vēl ir nepieciešams saņemt attiecīgo uzraudzības iestāžu apstiprinājumu. Lielākā daļa no "Sodrai" piederošajām tirgū izliktajām mežu platībām 2018. gadā tika nopirktas par 324 miljoniem eiro – tātad septiņu gadu laikā šo meža īpašumu vērtība vairāk nekā dubultojusies un pieaugusi par 222%.

 

