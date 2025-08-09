Dabai draudzīgo pārvietošanos ar personīgo auto valdības ieskatā būtu pelnījušas mazaizsargātās mājsaimniecības, tomēr pensionāriem šādu iespēju nav iecerēts piedāvāt. Plāns varētu īstenoties, ja šim mērķim izdosies piesaistīt pāri par 50 miljoniem eiro ES finansējuma, valsts budžetam tad būtu jāpiemet "tikai" 17,5 miljoni eiro.

Kopumā šī iecere ir daļa no lielāka plāna. Proti, šovasar izvērtēšanai Eiropas Komisijā (EK) valdība iesniegusi "Latvijas Sociālā klimata fonda plānu 2026.–2032. gadam", kas ļautu pretendēt kopumā uz vairāk nekā 460 miljoniem eiro Eiropas finansējuma, ja vien valsts budžetā atradīsies līdzfinansējums 154,2 miljonu eiro apmērā. Plāns ir mērķēts uz mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām, risinot enerģētikas un transporta nabadzības jautājumus.

Latvijas spēja pretendēt uz minētajiem Eiropas miljoniem ir atkarīga no tā, vai valsts budžetā tiks atrasta "sēklas nauda" jeb līdzfinansējums, iepazīstinot ar Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) izstrādāto plānu, atzīmēja ministrs K. Melnis (ZZS). "Atbalsta investīciju īstenošana būs atkarīga no EK apstiprinājuma un iespējamām korekcijām," skaidro KEM.

Nosacījumus un kritērijus vēl precizēs

Saskaņā ar ministrijas izstrādāto plānu Latvijas ierosinātais kopējais investīcijas apjoms elektromobiļu iegādei ir 70 miljoni eiro, tai skaitā 17,5 miljoni eiro valsts līdzfinansējums. Dokumentā ietverti vispārēji investīcijas atbalsta nosacījumi. "Gan investīcijas apjoms, gan nosacījumi varētu tikt precizēti, balstoties uz EK vērtējumu," komentē KEM. Ja viss ritēs gludi, pieteikšanās elektromobiļa iegādes atbalstam varētu tikt izsludināta 2027. gadā.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē