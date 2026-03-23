Nesen noslēgusies ikgadējā "Ambiente" dizaina mese. Daudzus gadus tā tiek uzskatīta par starptautisku interjera dizaina stila virzienu kompasu. Arī šogad "Ambiente Trends 26+" ir atvasinājums no globālajām tendencēm dizainā, modē, mākslā un dzīvesveidā.
Ar precīzu analīzi dizaina mese formulē atbildes uz aktuālo jautājumu par to, kā mēs vēlamies dzīvot šodien un rīt. Šā gada "Ambiente Trends 26+" trīs tendences veicina optimismu pat izaicinošos laikos, iedvesmojot mūs atdzīvināt motivējošas atmiņas un tiekties pēc jaunām idejām.
"Jaunās tendences apvieno optimismu ar radošu entuziasmu. Tās parāda, kā dizains var kļūt par pozitīvu pārmaiņu instrumentu," stāsta stila aģentūras "Stilbüro.Bora.Herke.Palmisano" tendenču eksperte Anneta Palmisano.
"Brave" – drosmīgs, izteiksmīgs, iztēles bagāts
Pirmā tendence "Brave" svin eksperimentēšanas prieku. Tās centrā ir drosmīgs, svaigs dizains – pārsteidzoši materiālu sajaukumi, retro šarma pieskāriens un mākslinieciska radošuma gars. Tiek izmantoti kontrastējoši materiāli un tehnikas, kas veido negaidītas kombinācijas. Meistarība satiekas ar tehnoloģijām, retro elementi – ar digitālo transformāciju. Figurāli motīvi, piemēram, dzīvnieku attēlojumi vai ziedu apdrukas vēl vairāk pasvītro tendences raksturu. Rotaļīgas krāsas un izteiksmīgas formas rada telpas, kas apvieno skaistumu un funkcionalitāti.
"Light" – gaisma, gaisīgs, ēterisks
Otrā tendence "Light" iesaka, kā ar caurspīdīgumu, ēteriskām krāsām un šķietami vieglprātīgu dizainu tiek radīta skaidrība ar smalku jutekliskumu un vieglumu. Gaisma rada atmosfēru, kurā maigums un spēks satiekas harmoniskā līdzsvarā. Faktūrās jūtams caurspīdīgums, materiālos – plūstošas līnijas un smalki dinamiskas struktūras. Pasteļtoņi, sudrabainas virsmas un mirdzoši efekti ienes ikdienas dzīves telpā īpašu jutekliskumu.
"Solid" – izturīgs, mūžīgs, daudzpusīgs
Trešā tendence "Solid" atbild uz sabiedrības vēlmi pēc ilgstoši stabilas, bet daudzpusīgas pasaules. Te apvienojas skaidras formas, izturīgi materiāli un pārdomāts dizains, kas veido ilgmūžīgu dzīves vidi. Modulāras mēbeles, tīras formas un drosmīga krāsu palete simbolizē izturību. Vienlaikus netradicionāli materiāli, pārstrādāti resursi un ģeometriskas struktūras ienes svaigu modernitāti. Šī tendence apvieno funkcionalitāti ar pašpārliecinātību un dzīvojamo telpu noformējumā par galveno izvirza kvalitāti un ilgtspējību.
