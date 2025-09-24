Režisora Dzintara Dreiberga ("Dvēseļu putenis") jaunākā spēlfilma "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" pie skatītājiem nonāks 6. novembrī, bet jau tagad publiskots filmas reklāmas rullītis un kinoteātros sākusies biļešu iepriekšpārdošana.

Reklāma

Filma balstīta uz patiesiem notikumiem – tā aizved skatītājus uz okupētās Latvijas Rīgu, kur top sieviešu basketbola komanda "TTT", kas kļūs par pasaules sporta fenomenu. Galvenā varone ir pirmā komandas kapteine Dzidra Uztupe-Karamiševa, kuras stāsts atklāj ne tikai sportisko cīņu un personiskos izaicinājumus, bet arī drosmi uzveikt sistēmu.

Filmā piedalās Agnese Budovska, Jēkabs Reinis, Artūrs Skrastiņš, Rēzija Kalniņa un citi aktieri. Oficiālā pirmizrāde notiks 6. novembrī "Forum Cinemas", vienlaikus filmu sāks demonstrēt kinoteātros visā Latvijā.

"Tīklā. TTT leģendas dzimšana".
"Tīklā. TTT leģendas dzimšana".
Foto: Kadrs no filmas

Filmas reklāmas rullītis:

+22 foto
Filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" filmēšana.
Filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" filmēšana
Svētdien, 26. maijā, pateicoties privātiem atbalstītājiem, Dzintara Dreiberga filmai "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" tika filmētas vēsturiski nozīmīgas papildu ainas – "TTT" meistarvienības spēle pret PSRS stiprāko konkurentu "ASK".
Filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" filmēšana.
Filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" filmēšana.
Filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" filmēšana.
Filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" filmēšana.
Filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" filmēšana.
Filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" filmēšana.
Filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" filmēšana.
Filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" filmēšana. Dzintars Dreibergs.
Filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" filmēšana. Agnese Budovska.
Filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" filmēšana.
Filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" filmēšana.
Filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" filmēšana.
Filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" filmēšana.
Filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" filmēšana.
Filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" filmēšana.
Filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" filmēšana.
Filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" filmēšana.
Filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" filmēšana.
Filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" filmēšana. Dzintars Dreibergs.
Filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" filmēšana.
Filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" filmēšana.
Filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" filmēšana.
Filmas "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" filmēšana.
1 / 22
Foto: Raimonds Birkenfelds

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur. 

Abonē ŠEIT

Foto: Latvijas Mediji

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 