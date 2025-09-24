Režisora Dzintara Dreiberga ("Dvēseļu putenis") jaunākā spēlfilma "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" pie skatītājiem nonāks 6. novembrī, bet jau tagad publiskots filmas reklāmas rullītis un kinoteātros sākusies biļešu iepriekšpārdošana.
Filma balstīta uz patiesiem notikumiem – tā aizved skatītājus uz okupētās Latvijas Rīgu, kur top sieviešu basketbola komanda "TTT", kas kļūs par pasaules sporta fenomenu. Galvenā varone ir pirmā komandas kapteine Dzidra Uztupe-Karamiševa, kuras stāsts atklāj ne tikai sportisko cīņu un personiskos izaicinājumus, bet arī drosmi uzveikt sistēmu.
Filmā piedalās Agnese Budovska, Jēkabs Reinis, Artūrs Skrastiņš, Rēzija Kalniņa un citi aktieri. Oficiālā pirmizrāde notiks 6. novembrī "Forum Cinemas", vienlaikus filmu sāks demonstrēt kinoteātros visā Latvijā.
Filmas reklāmas rullītis:
