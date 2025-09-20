Jau šobrīd "Tet" televīzijā, bet no 20. septembra sestdienu vakaros plkst. 20.30 kanālā "360" skatāms raidījums "Sapnis citā Amerikā". Raidījuma vadītājs Lauris Reiniks viesosies pie turīgiem un slaveniem aiz okeāna dzīvojošiem latviešiem, lai uzzinātu, kāda patiesībā šobrīd ir viņu dzīve štatos?
Projekta producente un režisore Aija Strazdiņa-Ratinska atklāj: "Amerika, līdzīgi kā liela daļa pasaules, pēdējā laikā ir mainījusies, un, kamēr vieni pārmaiņu procesos saskata risku un sauc šo par "citu" Ameriku, pārējie saredz jaunas un "citas" iespējas. Tas mums kārtējo reizi atgādina, cik daudz kas atkarīgs no mūsu skatpunkta un neatlaidības sekot saviem sapņiem. Šajā raidījumu ciklā satiksim cilvēkus, kas ne tikai sapņo, bet arī dara."
Raidījums "Sapnis citā Amerikā" viesosies pie Kalifornijā dzīvojošās DJ Ella jeb Elīnas Fūrmanes, arī pie plastikas ķirurga, miljonāra un Latvijas goda konsula Jura Buņķa, fitnesa skaistules Jutas Kupres, kura Ziemeļkarolīnā bauda idillisku dzīvi kopā ar savu mīļoto vīru Juri, saulainajā Floridā varēs tikties ar enerģiskajiem Lauru un Agri Blaubukiem, kuri no sporta deju grīdas ir iekarojuši Amerikas modes biznesa virsotnes, vienu no pasaulē atzītākajiem sirds un plaušu ķirurgiem Gundaru Katlapu, Eviju Sloku-Valeriusu – leģendārās grupas "Klaidonis" solista Māra Slokas talantīgo meitu. Par katru no sērijām "Tet" televīzijā pieejams ekskluzīvs materiāls "Sapnis citā Amerikā. Sarunas", piedāvājot sarunas un tikšanās, kas palikušas aiz kadra.
