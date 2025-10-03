Nelielā izmēra, pievilcīgā un personalizētā dizaina dēļ šīs tortītes - kompaktās bento kūkas kļūst arvien populārākas. Tās sver no 250 līdz 500 gramiem, un to diametrs parasti ir 10–12 centimetru. Pasakains kārums vienam vai diviem cilvēkiem!
Sastāvdaļas
Biskvītam:
- 100 g kviešu miltu
- pustējkarote cepamā pulvera
- 100 g cukura
- 1 tējkarote vaniļas cukura
- 2 olas
- 50 ml piena
- 50 ml eļļas
Krēmam:
- 200 ml saldā krējuma
- 2 ēdamkarotes pūdercukura
- 1 tējkarote vaniļas cukura
Pildījumam:
sagrieztas svaigas zemenes
Pagatavošana
Bļodā sakuļ olas ar cukuru un vaniļas cukuru, līdz masa kļūst gaiša un gaisīga. Pievieno eļļu un pienu un samaisa. Izsijā miltus un sajauc ar cepamo pulveri, tos lēnām pievieno šķidrajām sastāvdaļām, lēnām maisot ar silikona lāpstiņu.
Mīklu ielej divās mazās kūku formiņās (Ø 10–12 cm) un cep cepeškrāsnī 160 grādos 20–25 minūtes. Gatavību pārbauda ar koka irbulīti – ja, iedurot kūkā, mīkla tam nepielīp, biskvīts ir izcepies. Atdzesē.
Pagatavo krēmu: saldo krējumu ar pūdercukuru un vaniļu kuļ, līdz izveidojas stingras putas. Biskvītu pārgriež uz pusēm. Vienu biskvīta ripu pārklāj ar putukrējumu, izlīdzina un uzliek zemeņu šķēlītes. Uzliek otru biskvīta ripu.
Kūku pārklāj ar atlikušo krēmu. Dekorē ar zemenēm vai krāsainām cukura pērlītēm
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem