Vai pieļaujams, ka daudzdzīvokļu namā aukstajā sezonā daži dzīvokļi netiek apkurināti? Ne stāvu zemāk, ne augstāk neviens nedzīvo. Turklāt augšējā stāva dzīvoklī līdz vēlam rudenim tiek turēti vaļā logi (atgāzti). Tāpēc mans apkures rēķins stipri palielinās. Vai tiešām normatīvi nenosaka dzīvokļu īpašniekiem pienākumu uzturēt noteiktu temperatūru savos dzīvokļos, lai blakusesošo dzīvokļu saimnieki neciestu zaudējumus? Kā šo risināt? Jautā Inese Rīgā.

Koplietošanas apkures sistēmas drošība un uzturēšana

Rīgas pašvaldības pārstāvis Mārtiņš Vilemsons norāda, ka patlaban normatīvie dokumenti nosaka dzīvojamo māju energoefektivitātes prasības, nenosakot pieļaujamās iekštelpu gaisa temperatūras robežlielumus. 

Taču jautājumā minētie fakti par pusvirus atstātiem logiem un neapkurinātiem dzīvokļiem var izraisīt ne tikai siltuma režīma traucējumus visā mājā, bet arī koplietošanas apkures sistēmas bojājumu (aizsalšanas) riskus, kuru dēļ var tikt pārtraukta siltumenerģijas padeve daļai dzīvojamās mājas vai visai mājai. 

