Kādas tējas ieteicams dzert imunitātes stiprināšanai, pret kakla sāpēm? Jautā Anta L.

Imunitāte katram ir atšķirīga, to nosaka ģenētika. Ir cilvēki, kuriem vīrusi klāt neķeras, bet citiem tie līp jau pie pirmās izdevības. “Tāpēc jāatceras, ka imunitāti var uztrenēt ar aktīvu dzīvesveidu – kustībām. Arī staigāšana der. Ir jākustas, nevar, neko nedarot, sēdēt dīvānā un gausties,” norāda farmaceite, farmācijas doktore, asociētā profesore Vija Eniņa.

Tomēr zinātniski izpētīts, ka ir augi, kuri spēj cilvēka aizsargspēju līmeni paaugstināt, izveidot noturīgāku pret nelabvēlīgiem ārējās vides faktoriem, to skaitā stresu, slimībām. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē