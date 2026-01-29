Arī šī aukstā ziemas nedēļa ir notikumiem bagāta - sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
29. janvārī 18:00 Aleponijā (Ernesta Birznieka-Upīša ielā 22 Rīgā) uz grāmatas Nekas man nepatīk oficiālo atvēršanu ielūdz tās autors Rolands Virks un izdevniecība Latvijas Mediji. Vakara gaitā par dzīvi un literatūru sarunāsies Rolands Virks un Vilis Kasims. Muzicēs Reinis Jaunais.
Līdz 30. janvārim Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centrā Pils ielā 1 Dubultos apskatāma Jāņa Pauļuka izstāde Krāsa. Triepiens. Ekspresija no Rietumu bankas mākslas kolekcijas. Izstādi var apmeklēt no otrdienas līdz piektdienai 11–18, sestdienās 11–16.
31. janvārī no pulksten 9 līdz 13 Latvijas Zinātņu akadēmijā Akadēmijas laukumā 1 Rīgā norisināsies Pavasara sēklu gadatirgus. Sēklas piedāvās A. Sildes DEK Tomāts kolekcionāri, kuru kolekcijas reģistrētas Valsts augu aizsardzības dienestā. Šie kolekcionāri jau daudzu desmitu gadu garumā piedalās arī dārzeņu izstādēs Latvijas Nacionālajā dabas muzejā. Būs iespējams iegādāties tomātu, paprikas, čili, pākšaugu, ķirbjaugu, baklažānu, puķu, garšaugu, kā arī netradicionālo augu sēklas un dārzkopības piederumus, iepazīt humusvielu izmantošanu augiem, cilvēkiem un mājdzīvniekiem. Varēs saņemt arī konsultācijas dārzeņu audzēšanā. Ieeja bez maksas.
31. janvārī 17:00 Ventspils kultūras centrā vokālā ansambļa Rudens roze un draugu koncerts Sirds izdzied mīlestību Raimonda Paula dziesmās. Piedalās arī sieviešu koris Lība. Ieeja bez maksas.
31. janvārī 10–16 Zupu tirgus Kalnciema kvartālā Rīgā. Tirgotāji vārīs brieža, tītara, jēra, maizes, zivju, vistas un pat kimči zupu. Tās varēs gan notiesāt turpat pagalmā vai kafejnīcā, gan iesaiņot līdzņemšanai.
31. janvārī 11:00 Bauskas iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti uz bezmaksas ekskursiju gida pavadībā Bauskas rātsnamā. Būs iespēja klātienē apskatīt rātsnama interjera ekspozīciju, iepazīt ēkas vēsturi, arhitektūras detaļas un uzzināt interesantus faktus par tās nozīmi Bauskas pilsētas dzīvē cauri gadsimtiem. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās, taču ekskursiju iespējams apmeklēt arī bez pieteikšanās. Sīkāka informācija pa tālruni 27746484 vai interneta vietnē: visit.bauska.lv, sadaļā Tuvākie pasākumi&piedāvājumi.
1. februārī 10–17 Āgenskalna tirgus siltumnīcā Rīgā notiks ikgadējā ziemas ābolu izstāde. Ieeja bez maksas.
Līdz 28. martam Smiltenes novada muzeja Mēru muižā atvērta vietējās mākslinieces Vijas Meisteres personālizstāde Plastilīna brīnumainais ceļš gleznā, kas veidota pavisam netradicionālā gleznošanas tehnikā – gleznojot ar plastilīnu. Marta beigās plānota arī pašas mākslinieces vadīta meistarklase plastilīna gleznošanā.
