Sniegoti laika apstākļi iedvesmo ne tikai ziemas izklaidēm, bet arī gardiem kulināriem eksperimentiem.
Sniegā gatavots krēmīgs saldējums iekaro instagramu un citus sociālos tīklus, iedvesmojot kopā ar visu ģimeni izmēģināt šo vienkāršo un neparasto saldējuma pagatavošanas veidu.
Lūk, viena no pārbaudītām receptēm.
Sastāvdaļas
- 200 ml saldā krējuma
- 200 ml iebiezinātā piena
- 100 ml piena
- 1 tējkarote vaniļas cukura
Pagatavošana
Ar metāla bļodu sniegā iespiež iedobi, kurā iekaisa rupjo sāli. Tas pazemina sasalšanas temperatūru un ievērojami pastiprina aukstuma efektu.
Bļodu ievieto atpakaļ iedobē un pievieno visas sastāvdaļas. Ar nelieliem pārtraukumiem masu kuļ ar putojamo slotiņu aptuveni 30 minūtes, līdz iegūta krēmīga konsistence.
Gatavo saldējumu pilda trauciņos vai vafelē un dekorē ar drupinātiem riekstiem, šokolādi, cukura skaidiņām, augļiem vai ogām.
