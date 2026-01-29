Pie lasītājiem nonācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž uzzināsiet daudz ko noderīgu un praktisku.
Tuvojas pavasaris, un līdz ar to sākas arī aktīvākais sējas un stādīšanas plānošanas laiks. Lai dārza darbi būtu veiksmīgi un priecētu ar bagātu ražu, šīs nedēļas žurnālā varat ieskatīties Bražūnu ģimenes dārzniecības "Neslinko" sējas kalendārā un uzzināt labākās sējas dienas dārzeņiem, kuriem uzturā lietojamais izaug virs zemes: tomātiem, gurķiem, ķirbjiem, melonēm, arbūziem, galviņkāpostiem u.c.
Vēl jaunākajā numurā:
- Puķes, kuras jāsēj ziemā
- Asteres dārzā - no sēkliņas līdz krāšņai ziedēšanai
- Aitu vilna jaunaudžu aizsardzībai. Kā izmantot?
- Kaimiņi nekurina dzīvokli - vai tā drīkst?
- Kur likt vecu šīferi
- Mūra ēkas durvju un logu ailu remonts. Kas jāievēro
- Veselīgas dārzeņu maltītes - 5 receptes
- Lai top izturīgas zeķes un silti cimdi! Anitras Toomas padomi izvēloties dziju
- Padomi, kā ziemā rūpēties par suni
- Kāpņutelpā uzradies kaķis. Kā rīkoties?
- Kas ir keto diēta?
Abonē žurnālu "Praktiskais Latvietis" šeit.
Par žurnālu
"Praktiskais Latvietis" ir noderīgākais praktisko padomu žurnāls. Konsultē un pieredzē dalās juristi, dārznieki, saimnieki un saimnieces. Tiesību un likumu skaidrojumi, pārbaudītas receptes, dārza darbu un saimniekošanas kalendārs. Padomi, ieteikumi un atbildes uz lasītāju uzdotajiem jautājumiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem