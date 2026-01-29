Nodevu asinsanalīzes. Ģimenes ārste vērsa uzmanību, ka asinīs pārāk augsts urīnskābes līmenis – divreiz pārsniedz normu. Trauksmei gan neesot pamata, varbūt pēdējās dienās pavairāk gaļas ēsts, alkohols iedzerts, tāpēc analīzes atkārtoti jānodod pēc nedēļas. Tomēr gribētu par urīnskābes klātbūtni asinīs uzzināt vairāk. Jautā Aivars Viļakā.

Urīnskābe kā dabisks vielmaiņas produkts uzrādās jebkura cilvēka asinsanalīzēs. To saražo galvenokārt aknas, pārstrādājot purīnus – dabīgus savienojumus, kas ir svarīga šūnu ģenētiskā materiāla – DNS un RNS – sastāvdaļa. 

Tajā pašā laikā purīni atrodas daudzos ikdienā lietotos pārtikas produktos, visvairāk dzīvnieku izcelsmes. Kad par paaugstinātu urīnskābes līmeni asinīs jāsāk satraukties, un kā tas var ietekmēt veselību? Stāsta Veselības centra 4 reimatologs Lauris Avotiņš.

