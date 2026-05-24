Televīzijas kanālā "ReTV" skatāms jauns raidījums "Nodokļi – bez panikas". Šis ir visai unikāls raidījums, kurā sarežģīto nodokļu pasauli skatītājiem cenšas skaidrot dažādi eksperti un raidījuma vadītāji. Raidījumā "Nodokļi – bez panikas" digitālā satura veidotājs influenceris Amuna Davis kopā Ievu Liepiņu pēta tematus, kas svarīgi ikvienam Latvijas nodokļu maksātājam. Raidījuma idejas autore ir Ieva Liepiņa, kura ir zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, kurai ir veselu 29 gadu pieredze grāmatvedības un revīzijas jomā. Viņas mērķis ir palīdzēt cilvēkam orientēties sarežģītajā nodokļu pasaulē. Sarunā par sarežģīto nodokļu pasauli, bailēm no VID, Amuna Davis un sarežģītā vienkāršošanu.
Kā radās ideja par raidījumu "Nodokļi – bez panikas"?
Ieva Liepiņa: Gada laikā jau ir bijuši 17 raidījumi. Sen gribēju realizēt šo ideju, jo parastajam cilvēkam nodokļu pasaule ir ļoti sarežģīta. Cilvēkiem arī bieži nav tādas iespējas konsultēties pie dārgiem konsultantiem, kā arī saņemt vajadzīgo informāciju savlaicīgi. Ir visādi bēdīgi gadījumi, kad cilvēki vienkārši kaut ko nezina, tāpēc baidās no VID. Biežāk jau cilvēki par nodokļiem sāk interesēties tikai tad, kad kaut kas notiek. Man sen bija ideja, ka būtu jābūt šāda veida raidījumam. Mūsu raidījuma priekšrocība ir tajā, ka raidījumā piedalās gan nodokļu konsultants, gan cilvēks, kurš nodarbojas ar pilnīgi citām lietām. Mums bija jāatrod raidījuma vadītājs influenceris, kurš ir domājošs cilvēks, bet viņam nebūtu nekādu priekšzināšanu par nozari. Raidījumā intervējam arī ļoti daudzas amatpersonas, tāpēc šim vadītājam būtu jābūt gatavam iedziļināties daudzos sarežģītos tematos. Man šķita, ka ir vajadzīgs influenceris, lai uzrunātu jaunāku auditoriju, kura nestaigā uzvalkos, baltos kreklos un kaklasaitēs. Patiesībā arī sākumā raidījums bija paredzēts raidieraksta formātā. Šī raidījuma vadītāju Amuna Davis pirmo reizi ieraudzīju citā televīzijas raidījumā. Atceros, ka man toreiz likās – tam puisim ir smadzenes (smejas). Tālāk, kad runājām ar "Radio TEV" par raidījuma ideju, viņi piesaistīja Sociālās integrācijas fonda līdzekļus. Radio uzrunāja viņu dalībai raidījumā, tā arī mēs iepazināmies.
Cik liela pieredze radio un televīzijā pašai ir bijusi?