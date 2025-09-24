Krievijas diktators Vladimirs Putins baidās no tiešām sarunām ar Ukrainu un ārvalstīs parādās tikai tādēļ, lai iegūtu laiku karadarbības turpināšanai, paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, uzstājoties ANO Drošības padomes sanāksmē Ņujorkā.
"Krievijas pārstāvis ir šeit, bet, protams, viņš nav tas, kurš pieņem reālus lēmumus. Šis cilvēks baidās sēsties aci pret aci ar Ukrainu un pasauli un atklāti atzīt, ka vēlas tikai karu. Bet Putins sūta delegātus, kuri nespēj un nevēlas apturēt asinsizliešanu, un, kad viņš parādās ārzemēs, Pekinā vai citur, tas ir tikai, lai iegūtu laiku slepkavībām, izliekoties, ka cenšas panākt diplomātiju," sacīja Zelenskis.
Pēc Zelenska teiktā, viņš ar ASV prezidentu Donaldu Trampu pārrunājis "dažas labas idejas", kā panākt mieru, un runājis ar viņu un citiem līderiem par kopīgu gaisa telpas aizsardzības sistēmu.
"Ja mēs varētu nostiprināt mūsu gaisa telpu ar kopīgu sistēmu, kas bloķētu Krievijas raķetes un bezpilota lidaparātus, tas piespiestu Krieviju pārtraukt savus gaisa uzbrukumus," viņš piebilda.
Vēlāk, runājot ar žurnālistiem, Zelenskis sacīja, ka Krievija NATO gaisa telpā palaiž dronus, lai izpētītu alianses pretgaisa aizsardzības sistēmas un atrastu vājās vietas.
"Tā centīsies atrast vājās vietas Eiropā, NATO valstīs, tā centīsies to darīt," sacīja Zelenskis. "Viņš izmantos dažāda veida tāldarbības dronus, lai redzētu, cik sagatavota ir Eiropa.""
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
