"Tā ir daļa no daudz plašākas Krievijas provokāciju shēmas pret saviem kaimiņiem laikā, kad ANO Drošības padomes pastāvīgā dalībvalsts [Krievija] turpina pilna mēroga iebrukumu Ukrainā," pirmdien ANO Drošības padomes (ANO DP) ārkārtas sanāksmē Ņujorkā atgādināja Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cahkna. 

Šī bija pirmā reize vēsturē, kad ANO DP sasaukusi Igaunija, un, šķiet, otrā, kad ko tādu darījusi Baltijas valsts – 2015. gadā Lietuva šādi rīkojās saistībā ar karadarbības uzliesmojumu Austrumukrainā.

Reaģējot uz pagājušajā piektdienā reģistrēto trīs Krievijas iznīcinātāju "MiG-31" ielidošanu Igaunijas gaisa telpā virs Somu līča, pēc Tallinas pieprasījuma vakar Briselē notika arī NATO 4. panta konsultācijas. Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 4. pants paredz, ka alianses dalībvalsts var steidzami sasaukt partnerus, ja uzskata, ka apdraudēta tās "teritoriālā integritāte, politiskā neatkarība vai drošība". Līdzīgi pēc tam, kad naktī uz 10. septembri Polijas gaisa telpā ielidoja aptuveni 20 Krievijas droni, rīkojās Polija, un sekas bija NATO uzsāktā operācija "Austrumu sardze" ("Eastern Sentry") alianses austrumu flanga sauszemes un gaisa robežu pastiprinātai apsardzībai. 

