Šīs sezonas pozitīvākais pārsteigums Latvijas futbola čempionātā ir "Jelgavas" salīdzinoši stabilā atrašanās tabulas sestajā pozīcijā.
Pērn izkrituši no virslīgas, ziemā jelgavnieki gatavojās spēlēšanai pirmajā līgā, bet nedaudz vairāk kā mēnesi pirms sezonas starta viņiem tika dotas tiesības ieņemt "Valmieras" vietu spēcīgāko sabiedrībā. Par "Jelgavas" sezonu intervijā "Latvijas Avīzei" stāsta kluba valdes loceklis Jānis Vuguls, kurš ikdienā ir Dānijas mežu apsaimniekošanas uzņēmuma "Dalgas" Latvijas nodaļas vadītājs.
Mediju pārstāvji "Jelgavai" pirms sezonas prognozēja pēdējo, desmito, vietu. Kā tas nākas, ka spēlējat krietni labāk?
J. Vuguls: Lai arī zinājām, ka spēlēsim pirmajā līgā, mans redzējums bija – uzvaram kopā un zaudējam kopā, tai skaitā arī futbolisti. Aicinājām viņus iet tālāk, runājām pat par labākiem nosacījumiem, lai varētu atgriezties virslīgā. Daļa futbolistu acīmredzot domāja, ka ir par kvalitatīvu spēlēšanai pirmajā līgā, līdz ar to vieni aizbēga, citus nosacīti apvārdoja un nozaga, daži godīgi pateica, ka iet prom. Līdz ar to mums palika sastāvs, kas varbūt arī pirmajā līgā nepretendētu uz augstākajām vietām. Jau ilgāku laiku bijām runājuši, un mums pievienojās sporta direktors no Čehijas Miloslavs Brožeks, kurš Latvijā savulaik nokārtojis UEFA PRO licenci un ar mums jau bija sadarbojies. Viņa uzdevums bija nokomplektēt komandu, viens no pirmajiem soļiem bija Aleksandra Basova uzaicināšana galvenā trenera amatā, tad atveda vārtsargu Adamu Dvoržāku, kurš bija gatavs spēlēt arī pirmajā līgā, tāpat vēl vairāki čehu leģionāri. Vienojāmies par palikšanu ar dažiem mūsējiem – Rihardu Bečeru, Mārci Peilānu, Artūru Janovski. Kad sapratām, ka nebūs "Valmieras", sākām strādāt vēl aktīvāk, vajadzēja ko nopietnāku, izdevās vienoties ar trim Valmieras spēlētājiem un vēl dažiem čehiem.
Nezinājām, ko gaidīt, bet reizēm izveidojas saķere un komanda demonstrēja ļoti labu sniegumu, paši bijām patīkami pārsteigti.
Tagad atskatoties, to var izskaidrot – Kristers Penkevics, Kristers Aļekseičiks, Roberts Veips ir Latvijas čempioni ar "Valmieru" (2022. gadā), Dvoržākam līdera dotības, jauniešu futbolā viņš bija uzbrucējs un var redzēt, ka labi spēlē ar kājām, arī ar pārējiem čehiem trāpījām. Trešajā aplī piedzīvojām pamatīgu kritiku, šajā maratonā sākām pagurt.
Teici – kāds aizbēga, kādu nozaga.
Neminēšu uzvārdus, bet tā bija – vienu daļu apvārdoja, ka jāiet prom, citi paši izdomāja. Bet ar aizbēgšanu es domāju – zvani, lai saprastu, vai paliek, bet neceļ telefonu, un pēc kāda laika uzzini, ka spēlētājs parādījies citā komandā, lai gan vēl iepriekš runājām, ka labprāt paliktu.
Jums lielākoties sastāvā bija savi audzēkņi. Viņi izrādījās nelojāli?
Viena daļa – jā. Ir sāpīgi, bet tas jāvērtē no abām pusēm, un mums pašiem sev jāuzdod jautājums, kāpēc tā notika, atzīstam, ka arī klubā kādos segmentos viss nav bijis kārtībā. Esam domājuši, kā kopā to mainīt, jābūt pacietīgiem. Piramīdas apakšā jau esam veikuši restrukturizāciju.
Līdz sezonas beigām atlikušas sešas spēles, un no pārspēļu zonas jūs šķir astoņi punkti. Varat neuztraukties?
Atslābt noteikti nedrīkst, un es ceru, ka komandā nevalda tāds noskaņojums. Ļoti svarīgi bija pret "RFS" iegūtie trīs punkti. Izkrišanas zonā esošās komandas sezonas beigās šauj pāri saviem spēkiem un notiek pamatīga suņu cīņa, viņi var punktus savākt. Mums viena, divas uzvaras vēl ir vajadzīgas.
Kāda ir vienošanās ar čehiem – kuri paliek arī uz nākamo gadu?
Lielākajai daļai līgums turpinās, vienmēr jau pastāv iespēja, ka kādu pārdod vai pārtrauc līgumu, ja neapmierina sniegums. Sporta direktoram Božekam un Basovam arī ir līgums spēkā. Spēlētāju kodols ap 70 procentu paliek.
Kāds šogad ir kluba budžets?
Nesaukšu precīzi, bet ir nedaudz lielāks kā pagājušajā gadā. UEFA solidaritātes maksājumi mazliet palielinājās – šķiet, varam rēķināties ar 360 tūkstošiem eiro, un tā ir būtiska atšķirība, jo pirmās līgas klubiem šādas naudas nav.
Kontekstā ar 4:1 pār "RFS" – kāds ir tavs "Jelgavas" lielāko uzvaru tops?
Lielākā noteikti ir 3:0 pret Bratislavas "Slovan" UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas otrajā kārtā 2016. gadā. Slovākijā bija 0:0, viņiem pietika Jelgavā nospēlēt 1:1, var teikt, jau pirka biļetes uz nākamo kārtu Izraēlā, bet mēs uzvarējām ar 3:0.
"RFS" ir liels klubs, bet šobrīd bēdīgā sportiskā formā, līdz ar to 5:3 pret "Rīgu" "Skonto" stadionā pirms diviem gadiem liktu augstāk kā šo 4:1.
Protams, vēl izcīnītie Latvijas kausi (kopumā četri. – I. S.), 2015. gadā finālā viesos pret "Ventspili" piektajā minūtē palikām mazākumā, bet uzvarējām ar 2:0. Emocionāli bija šopavasar nospēlēt 2:2 pret "RFS", kas tikko vēl bija spēlējusi Eiropas līgā.
Juridiski jūs neesat FK "Jelgava", bet faktiski taču esat šīs komandas turpinājums.
Es 2017. gadā aizgāju un 2022. gadā atgriezos uz FS "Jelgava", bet es to redzu kā turpinājumu.
Septembra sākumā tikies ar Jelgavas domes jauno vadību. Ar iepriekšējo mēru Andri Rāviņu kluba prezidentam Mārim Peilānam nebija labas attiecības.
Pilsēta visu laiku mūs atbalstīja, bet, zinot, cik samaksājam nodokļos, šķita, ka esam pelnījuši ko vairāk. Mārim kremta tas, ka attiecībā pret citiem sporta veidiem tiekam apdalīti, lai gan esam lielākie. Kā būs tālāk – redzēsim. Tikšanās domē bija konstruktīva. Teicām, ka uzreiz nevajag zivi, bet lai iedod makšķeri – atrodam segmentus, kuros varam strādāt kopā. Virslīgas komanda ir tikai viena daļa, bet sistēmā ir arī 600 bērni.
Vizītkarte. Jānis Vuguls
- Dzimis 1976. gada 5. janvārī
- FS "Jelgava" valdes loceklis
- Mežu apsaimniekošanas uzņēmuma "Dalgas" Latvijas nodaļas vadītājs
- Pieredze sportā: 2013–2017 FK "Jelgava" direktors, 2019–2022 – Ozolnieku sporta skola, bērnu futbola treneris; 2023 – FS "Jelgava" valdes loceklis
- Izglītība: meža zinātņu bakalaurs (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte), vides zinātņu maģistrs (Latvijas Universitāte); UEFA B trenera licence.
Par mežu nākotni Latvijā
Jānis Vuguls: "Zemkopības ministrija rosina samazināt galvenās cirtes vecumu virknei koku sugu. Mēs uzskatām, ka esošie noteikumi ir adekvāti, un nevirzām jauno iniciatīvu. Tajā pašā laikā jāatzīst, ka atsevišķās vietās audzes sāk sabrukt un varētu cirst ātrāk. Mežu nākotni Latvijā vērtēju optimistiski. Nevar zināt, kādas korekcijas tālākā termiņā ieviesīs klimata pārmaiņas. Ja tās nebūs ekstrēmas, tad nav pamata satraukumam – ir teiciens, ka var nocirst kokus, bet nevar nocirst mežus. Pat ja nocirstajās platībās neko nedara, kaut kas aug vietā. Latvijā faktiski nav tādu platību, kur mežu vietā nekas neaug. Jautājums, kādas sugas; ja nocērt priedi, varbūt arī tajā vietā izaugs bērzs. Iespējams, no saimnieciskā viedokļa tas nav tik vērtīgi, bet ir arī ieguvumi, piemēram, "Latvijas Finieris" ir lielākais ražotājs, eksportējot produkciju uz daudzām pasaules valstīm. Bērzam patīk Latvijā, mūsu daba ir pašpietiekama. Mežu monitoringa dati rāda, ka koksnes apjoms Latvijas mežos palielinās. "Dalgas" apsaimniekotajos mežos ir brīvas piekļuves tiesības tāpat kā Latvijas valsts mežos. Ikviens var iet ogot, sēņot, zvejot, aiztaisām ceļus tikai atsevišķās vietās, kur notiek mēslošana. Pārsvarā mūsu apsaimniekotie meži pieder ārvalstniekiem, bet ir arī vietējiem."
