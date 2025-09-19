20. septembrī kultūrvietā “Hanzas perons” notiks “Austras balvas 2025” pasniegšanas ceremonija un nominantu koncerts. Pasākuma ievadā notiks diskusija par mūzikas klausīšanos, savukārt koncertā uzstāsies šī gada “Austras balvas” nominanti galeniex, "Nielslens Lielsliens" un Vija Moore, Pretplūsma, Reinis Jaunais, kā arī "ritunsiic". Vakara noslēgumā tiks paziņots, kurš ir šī gada balvas ieguvējs.
Koncerts sāksies plkst, 19.00, taču apmeklētāji tiek laipni gaidīti jau no 17.00, jo 17.30 sāksies diskusija "Kā klausīties mūziku?" To vadīs LSM apskatniece un "Austras balvas" žūrijas locekle Aiga Leitholde, diskutējot par personīgo klausīšanās pieeju ar viesiem: muzikologu Borisu Avramecu, LSM kultūras sadaļas redaktori Daci Otomeri un LaIPa izpilddirektori Lienu Edvardsu, kuras ir arī daļa no balvas žūrijas, un arī mūziķi Kalvi Bormani no grupas "Rīgas Modes".
Līdz ar mūziķiem, kas muzicēs nominantu koncertā, uz "Austras balvu 2025" pretendē arī Alejas, Bēdu brāļi, Domenique Dumont, Evija Vēbere un Ivars Arutjunjans, kā arī Tesa. Jāpiebilst, ka "Austras balvu" ieguvušais izpildītājs līdz ar koktēlnieka Daniela Vainovska radīto statueti saņems arī biedrības "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība" (LaIPA) stipendiju 1000 EUR apmērā turpmākajai karjeras attīstībai. Tāpat ceremonijā tiks paziņota arī "TVNET Grupas" lasītāju simpātiju balva, kuras ieguvējs balvā saņems iespēju izvietot reklāmas kampaņu grupas portālos.
Biļetes uz šī gada "Austras balvu" joprojām ir pieejamas "Biļešu paradīzes" tīklā šeit un to cena ir 20 eur. Tiem, kas pasākumu nevarēs apmeklēt klātienē, būs iespēja to vērot tiešraidē portālā LSM.
Šogad „Austras balva” tiks pasniegta jau astoto reizi, un iepriekš to ir saņēmusi solo mākslinieki Alise Joste un ansis, kā arī grupas „Rīgas Modes”, „Satellites LV”, „Polifauna”, „Tribes of the City” un „kuba”. “Austras balvu” organizē biedrība "Austras balva".
