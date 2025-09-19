Grāmatām, kas nav izdotas latviešu, Eiropas Savienības (ES) vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalstu vai kandidātvalstu valodās, no nākamā gada Latvijā tiks piemērota standarta 21% pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme, teikts Finanšu ministrijas (FM) valdībā iesniegtajā informatīvajā ziņojumā "Par valsts budžeta likumprojektā iekļaujamiem prioritārajiem pasākumiem 2026., 2027. un 2028. gadam".
PVN standartlikme 21% apmērā tiks piemērota arī preses izdevumu un publikāciju (arī interneta vietnēs) piegādei un abonēšanai, ja tie nav latviešu, ES vai OECD valstu valodās.
Galvenokārt tas ietekmēs grāmatas un preses izdevumus krievu valodā, liecina aģentūras LETA aprēķini.
Grāmatām un preses izdevumiem latviešu un ES vai OECD valstu valodās aizvien tiks piemērota samazinātā 5% PVN likme.
Saskaņā ar FM aprēķiniem šis pasākums katru gadu palielinās budžeta ieņēmumus par vienu miljonu eiro.
Kultūras ministrijai būs jāsagatavo un jāiesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā budžeta likumprojektu paketē attiecīgi grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā.
Saeimā 2026. gada budžeta likumprojektu paketi paredzēts iesniegt 15. oktobrī.
Aptauja
Vai jūs uztrauc grāmatu veikalu slēgšana mazpilsētās?
