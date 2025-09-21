ASV prezidents Donalds Tramps svētdien paziņoja, ka aizstāvēs Poliju un Baltijas valstis, ja Krievija saasinās situāciju.
Vaicāts, vai viņš palīdzēs aizstāvēt ES dalībvalstis, ja Krievija pastiprinās naidīgumu, Tramps atbildēja žurnālistiem: "Jā, es to darītu. Es to darītu."
Jau ziņots, ka trīs Krievijas iznīcinātāji "MiG-31" piektdien bez atļaujas ielidoja Igaunijas gaisa telpā virs Somu līča un pavadīja tajā aptuveni 12 minūtes. Igaunijas valdība ir nolēmusi pieprasīt Ziemeļatlantijas līguma 4.panta konsultācijas. Līdzīgi pēc dronu ielaušanās rīkojās arī Polija. Saskaņā ar 4.pantu NATO dalībvalsts var sasaukt steidzamas sarunas, ja tā uzskata, ka ir apdraudēta tās "teritoriālā integritāte, politiskā neatkarība vai drošība".
Uz jautājumu, vai viņš ir informēts par situāciju Igaunijā, Tramps atbildēja apstiprinoši un piebilda: "Mums tas nepatīk."
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
