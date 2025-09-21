Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Lūk, jautājumi un viedokļi, kas izskanēja, šonedēļ zvanot uz redakciju.
- Velga Pakalna Valmierā: "Premjere Evika Siliņa solījās steidzami piesaistīt investorus, taču neieklausās pieredzējušā investētājā Ģirtā Rungainī. Finansists teica, ka valsts ministrijās strādā pārāk liels skaits ierēdņu, kuri nodarbināti likumu, normatīvu, instrukciju izstrādāšanā, paši daudz nesaprazdami, līdz ar to padarot tos nesaprotamus arī investoriem. Tāpēc potenciālie naudas ieguldītāji aiziet uz kaimiņvalstīm, kur ir spēkā vienkāršāka un pieņemamāka likumdošana. Šķiet, premjerministre nav ieinteresēta mazināt birokrātu-bremzētāju armiju."
- Gunārs Godiņš Smiltenē: "Laiki iet uz priekšu, dzīve mainās. Agrāk ara ar zirgu, tagad ar traktoru. Agrāk karoja ar šķēpiem, tagad – šaujot raķetes. Agrāk mākslinieki bija saprotamāki, bet jaunmodīgie – pilnīgi ne. Bet ir nemainīgas lietas, par kurām neaizmirst. Vai, piemēram, latviešu dzejnieks Veidenbaums pirms vairāk nekā simt gadiem savās rindās par cilvēku uzvedību nepateica apmēram to pašu, kas būtu sakāms arī šodien? Nu paklausieties taču Emīla Dārziņa mūziku, nevis mūsdienu mērkaķošanos uz skatuves! Un vēl par daudz kritizēto budžeta pieņemšanu. Tas 30 gadu laikā novests tiktāl, cik ir. Tagad meklēt vainīgo, kur kļūmēm pamati ielikti pirms desmit, piecpadsmit gadiem? Latvijas bagātība ir cilvēki, zeme, mežs. Ja nav kur naudu dabūt, tagad ļaušot cirst apmērā mazākus kokus. Vāc parakstus "par" un "pret". Patiesībā par to, kad būtu jācērt mežs, jāzina mežu cilvēkiem, speciālistiem, nevis tūkstoš parakstītājiem, "zinātājiem"."
- Jānis Valdemiers Zalves pagastā: "Gribu izstāstīt par atgadījumu, kas notika ar mani. Guvu kājas ievainojumu, bija vēnas plīsums. Izsaucu ātros. Atbrauca, paskatījās – kaut brūce nebija pārmēru dziļa, asinis gāzās. Mediķi zvanīja uz Jēkabpils slimnīcu – ko darīt? Ieteica, lai ved turp. Aizrāva uz Jēkabpili, 40 km attālumā, pēc divām stundām uzlika šuvi, viss kārtībā, braucu uz mājām. Paņēmu mašīnu, kas man izmaksāja 60 eiro, un vēl četri eiro par medicīnisko pakalpojumu. Bet te nu jājautā – vai nebūtu ekonomiskāk gan man, gan veselības aizsardzības sistēmai, ja kāju sašūtu mājās? Padomju laikā, ciešot traumu, aizgāju pie feldšeres, viņa nodezinficēja, sašuva, un viss. Kāpēc tā nevar darīt arī mūsu laikos?"
- Juris Limbažu novadā: "Esmu mežinieks ar 35 gadu stāžu un esmu sašutis par zemkopības ministra Krauzes izteikumiem par paliekām no padomju laikiem. Tajā periodā uzņēmumu vadītājiem bija jābūt kompartijas biedriem, bet viņi bija izcili mežkopji, ļoti kompetenti cilvēki. Ar amata prasmi vadītāji saglabāja mežus nākamajām paaudzēm, turklāt mežiniekiem vienīgajiem Latvijā savā jomā bija lietvedība latviešu valodā. Diez vai biškopim Krauzem derēja spriedelēt par mežu lietām."
- Valdis no Ozolniekiem: "Maza replika. Dikti uzvilcies ir zemkopības ministrs, viņš arī viens no ZZS vadoņiem Armands Krauze. Draud visiem, ka atgriezīšoties komunistu laiki un kas vēl ne. Tad lai Krauze vispirms papētī paša partijas biedru rindas, kur ir pilns ar ekskomunistiem, bijušiem komjauniešiem, turklāt ne tikai ierindniekiem, bet augsta ranga darboņiem."
- Rita Āre Valmierā: "Mazliet par kultūru. Neesmu pie televizora sēdētāja, skatos tikai vērtīgāko, ziņas un dažas atpūtas programmas. Satraukumu rada TV žurnālistu nevērība pret izskatu. Piemēram, kādā raidījumā ievērojama TV3 dīva sēdēja, matiem karājoties ēdienā. Vajadzētu padomāt vairāk par sieviešu koptām frizūrām un vīriešu koptām bārdām ekrānos."
- Modris Fokerots Kuldīgā: "Ar likumu noteikts, ka 30% Latvijas mežu nedrīkst būt kailcirtes un tās tāpat tiek aizsargātas. Kāpēc tagad Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija bāžas virsū mežiniekiem, nav skaidrs. Mežinieki taču nejaucas citu darīšanās ar pamācībām. Otra neskaidrība – kā izmanto pieaugošos militāros izdevumus. Mēs pērkam bruņumašīnas un zviedru vecos lielgabalus, kuri šāvuši gandrīz vai 1. pasaules karā. Bet vai armijniekiem, Aizsardzības ministrijai vispār ir skaidrs, ko mēs gribam un kas mums jāapgūst? Ukraiņu kara mācība ir, ka modernajiem droniem šādi ieroči – bruņutransportieri, tanki – ir vieglākie mērķi. Līdz ar to vai 5% naudas aizsardzībai neieguldīsim vakardienā?"
- Andris Rudzītis Rīgā: "Pirms kāda laika dzirdēju ziņu – laikam Latvijas Radio 1. kanālā –, ka Latvijas Kultūras akadēmijā (LKA) izveidota Leļļu teātra aktieru studiju grupa. Tajā bija deviņi cilvēki. Bet, kad jaunieši pabeiguši augstskolu, tad esošie Leļļu teātra aktieri, būdami vēl spēka gados, neatstāja savas darba vietas trupā. Tāpēc absolventi izrādījās bezdarbnieki. Pirmkārt, liekas, ka augstskolu Latvijā ir pārāk daudz, otrkārt, ir bezgala daudz profesiju, kam jēdzīga pielietojuma nav. Savukārt nozarēm, kam trūkst darbinieku, tie acīmredzami netiek sagatavoti pietiekamā daudzumā."
- Gunārs Lauks Rīgā: "Kāda vella pēc augstai valsts personai Baibai Bražes kundzei vajadzēja pieņemt un tikties ar Palestīnas delegāciju, un ko Latvija no tā ieguva? Vai tā ir Latvijas ārlietnieces nr. 1 cienīga rīcība?"
