Latvijas sportiste Anete Sietiņa sestdien Tokijā pasaules vieglatlētikas čempionātā ieņēma otro vietu šķēpa mešanā, atkārtojot Latvijas vieglatlētu labāko sasniegumu pasaules meistarsacīkstēs.
Sietiņa sacensības sāka ar neieskaitītu metienu, otrajā mēģinājumā aizmeta šķēpu 59,43 metru tālumā, trešais metiens netika ieskaitīts, bet ceturtajā viņa ar rezultātu 59,56 metri no desmitās vietas pakāpās uz astoto, nodrošinot iespēju mest arī piekto metienu. Tādu pašu rezultātu sasniedza arī ķīniete Su Lindaņa, taču viņai otrs labākais rezultāts 58,97 metri bija sliktāks nekā Sietiņai.
Piektajā metienā Sietiņa šķēpu aizmeta 63,35 metru tālumā, pēc piekto metienu sērijas pakāpjoties uz trešo vietu.
Sestajā mēģinājumā latviete sasniedza jaunu personisko rekordu 64,64 metri, iepriekšējo 2017. gadā sasniegto rekordu labojot par 17 centimetriem un izcīnot otro vietu pasaules čempionātā.
Līdz šim sudraba medaļu pasaules čempionātos Latvijai bija izcīnījusi vien tāllēcēja Ineta Radeviča, kura tāllēkšanā bija otrā 2011. gadā Dienvidkorejas pilsētā Tegu.
Par uzvarētāju ar otrajā mēģinājumā sasniegtu Ekvadoras rekordu 65,12 metri kļuva Juleisi Angulo, izcīnot lielāko panākumu savā karjerā, bet trešo vietu ar rezultātu 63,58 metri izcīnīja austrāliete Makkenzija Litla.
Atbilstoši noteikumiem par valsts naudas balvām par sasniegumiem sportā par pasaules čempionātā izcīnītu sudraba medaļu sportistiem pienākas nedaudz vairāk par 17 000 eiro.
Šķēpa mešanas pamatsacensībās Sietiņa iekļuva piektdien, B kvalifikācijas grupā sasniedzot labāko rezultātu 63,67 metri, kas ir sportistes šosezon labākais rezultāts.
No 12 sacensību dalībniecēm Sietiņai pirms sestdienas sacensībām šosezon bija piektais labākais rezultāts.
Kvalifikācijas sacensību barjeru pārvarēt neizdevās Līnai Mūzei-Sirmajai, kura ar rezultātu 54,49 metri 36 sportistu konkurencē ieņēma 32.vietu.
Sietiņai šis bija ceturtais pasaules čempionāts, pirms diviem gadiem Budapeštā ieņemot ceturto vietu.
Jau ziņots, ka 24. vietu Tokijā ieņēma Latvijas kārtslēcējs Valters Kreišs un soļotājs Raivis Saulgriezis 35 kilometru soļošanā, bet sestdien Saulgriezis finišēja 41. vietā 20 kilometru soļošanā.
Līdz šim Latvijas sportisti pasaules meistarsacīkstēs ir izcīnījuši trīs medaļas. Sudraba medaļu tāllēkšanā 2011.gadā izcīnīja Ineta Radeviča, bet bronzas medaļu - Dainis Kūla 1983.gadā šķēpa mešanā, pārstāvot PSRS izlasi, un Laura Ikauniece 2015. gadā septiņcīņā.
2023. gada pasaules čempionātā Budapeštā Latviju pārstāvēja deviņi atlēti, augstāko vietu izcīnot Sietiņai, kura ieņēma ceturto vietu.
Startam Tokijā ir pieteikti 2202 vieglatlēti no 198 valstīm.
Pasaules čempionāts Tokijā beigsies 21. septembrī.
