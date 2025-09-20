"Latvijas Avīzes" lasītājs Imants Sūna no Iecavas, zvanot uz redakciju, pauda sašutumu, ka Saeimas komisija noraidījusi priekšlikumu pasludināt par oficiālu svētku dienu 11. novembri, Lāčplēša dienu.
"Šajā dienā latviešu armija patrieca no Rīgas Bermonta karaspēku, tādā veidā parādot spēju noturēt neatkarību. Ja tas nebūtu paveikts, Bermonta karapūļi iegāztos pilsētā, būtu kaput, cauri ar mūsu valsti. Tas bija notikums, kas prasīja lielu drosmi no mūsu karavīriem, lai stātos pretī līdz zobiem apbruņotam pretiniekam. Arī mūsdienās latviešiem tie ir svētki, un Brīvības cīņas gadadienu atzīt par svinamu ir svarīgāk nekā, teiksim, 1. maiju," saka I. Sūna.
Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputātu vairākums šonedēļ sēdē noraidīja iedzīvotāju iniciatīvu, kura paredz Lāčplēša dienu noteikt par oficiālu svētku dienu. Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" pagājušā gada novembrī publicēts ierosinājums piešķirt Lāčplēša dienai oficiālu svētku dienas statusu, lai padarītu to par valstiski atzītu brīvdienu. Nosakot 11. novembri kā oficiālu svētku dienu un iekļaujot to Latvijas brīvdienu sarakstā, "mēs veicināsim patriotisma un nacionālās vienotības stiprināšanu, jo Latvijas iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties svētku pasākumos kopā ar ģimeni un sabiedrību, izjūtot piederību valstij un godinot tās vēsturi", teikts ierosinātāju pieteikumā. Līdz šim šo ierosinājumu parakstījuši 12 647 cilvēki. Ja "Manabalss.lv" kāda ierosme savāc vismaz 10 tūkstošus balsu, tad tā jāskata Saeimā. Tagad jautājums par 11. novembri nonācis parlamentā, un 16. septembrī to skatīja Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija.
Kā ziņo LETA, Saeimas komisijas sēdē Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis Pēteris Leiškalns sacījis, ka viena brīvdiena valstij izmaksā 0,4% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Valsts budžetā veidojoties arvien lielāks parāds un nepieciešams finansējums valsts drošībai un aizsardzībai.
"Zinu, ka ir valstis, kuras samazina brīvdienu skaitu," teica Leiškalns, norādot, ka brīvdienu skaitu samazina arī valstis, kuru ekonomika ir krietni spēcīgāka.
Leiškalns bija kritisks arī par rosinājumu brīvdienu pārcelt, jo 11. novembrim seko 18. novembris, kas jau ir brīvdiena.
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs Egīls Baldzēns uzsvēris, ka darbiniekiem interesē ne tikai tas, kura diena ir svētku diena, bet arī tas, vai šī diena ir apmaksāta. Viņaprāt, šī jautājuma kontekstā nevajadzētu aizskart tās dienas, kuras jau ir noteiktas par svētku dienām, piemēram, atņemot brīvdienu citos svētkos, lai attiecīgo statusu noteiktu Lāčplēša dienai. Baldzēns uzskata, ka vēl ir iespējams 11. novembri noteikt par saīsinātu darba dienu, un akcentēja, ka tas ir politiskas izšķiršanās jautājums.
Iniciatīvas autors Andris Balcers komisijas sēdē teica, ka viņu nepamet sajūta, ka tiek meklēti iemesli, lai šo dienu nepasludinātu par svētku dienu.
Kā vēsta LETA, pirms deputātu balsojuma Saeimas komisijas priekšsēdētāja Leila Rasima ("Progresīvie") spriedusi – izskatās, ka šajā Saeimā par šo jautājumu deputāti vienoties nespēj, jo kolēģi no citām frakcijām nav gana atsaucīgi.
Saskaņā ar likumu "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām" 11. novembris ir iekļauts pie atceres un atzīmējamām dienām, kas nav brīvdienas. Brīvdienas ir tajos datumos, kad ar likumu ir noteiktas svētku dienas.
