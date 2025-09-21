Pagājušajā nedēļā Baltkrievija no cietumiem atbrīvojusi 52 politieslodzītos, to vidū arī divus Latvijas pilsoņus. Atbrīvošana notikusi pēc Aleksandra Lukašenko tikšanās ar ASV prezidenta Donalda Trampa īpašo sūtni Džonu Koulu. 

Viņš nodevis A. Lukašenko sirsnīgus sveicienus no Trampa un pasniedzis ASV prezidenta dāvanu – aproču pogas ar Baltā nama attēlu. Tāpat ASV atcēlušas sankcijas pret Baltkrievijas nacionālo aviokompāniju "Belavia". Visi 52 atbrīvotie ieradušies Lietuvā. Izņemot vienu – Mikolu Statkeviču.

Līdz galam nenoskaidrotos apstākļos viņam izdevās izlauzties no autobusa un palikt neitrālajā zonā starp Baltkrievijas un Lietuvas robežu. M. Statkevičs atteicās atstāt savu zemi un pēc pāris stundām tika aizvests atpakaļ uz Baltkrieviju. Par viņa tālāko likteni pagaidām nekas nav zināms. Iespējams, viņš atkal aizvests uz koloniju. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē