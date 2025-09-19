Trīs Krievijas iznīcinātāji "MiG-31" piektdien bez atļaujas ielidoja Igaunijas gaisa telpā virs Somu līča netālu no Vaindlo salas un pavadīja tajā aptuveni 12 minūtes, paziņoja Igaunijas Ārlietu ministrija.
Lidmašīnām nebija lidojuma plāna, un tās lidoja ar izslēgtiem transponderiem. Pārkāpuma laikā lidmašīnas arī neuzturēja radiosakarus ar Igaunijas gaisa satiksmes kontroli.
Uz Igaunijas Ārlietu ministriju tika izsaukts Krievijas pilnvarotais lietvedis Igaunijā, kuram tika izteikts protests un iesniegta nota par Igaunijas gaisa robežas pārkāpumu.
"Krievija [šogad] jau trīs reizes bija pārkāpusi Igaunijas gaisa robežu, kas pats par sevi ir nepieņemami, bet šodienas pārkāpums, kurā mūsu gaisa telpā ielidoja trīs iznīcinātāji, ir bezprecedenta nekaunība," sacīja Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna.
"Uz Krievijas arvien plašāku [pieļaujamā] robežu pārbaudīšanu un pieaugošo agresivitāti ir jāreaģē ar strauju politiskā un ekonomiskā spiediena palielināšanu," piebilda ministrs.
Eiropas Savienības (ES) ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Kaja Kallasa uzsvēra, ka "Krievijas militāro lidmašīnu šodien izdarītais Igaunijas gaisa telpas pārkāpums ir ārkārtīgi bīstama provokācija".
"Tas ir jau trešais šāds ES gaisa telpas pārkāpums pēdējo dienu laikā un vēl vairāk saasina spriedzi reģionā,"
ierakstā platformā "X" norādīja Kallasa.
"ES pilnībā solidarizējas ar Igauniju. Mēs turpināsim atbalstīt savas dalībvalstis, lai stiprinātu to aizsardzību, izmantojot Eiropas resursus," pavēstīja ES ārpolitikas vadītāja.
"Putins pārbauda Rietumu apņēmību. Mēs nedrīkstam izrādīt vājumu," piebilda Kallasa.
Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) ierakstā platformā "X" nosodījis notikušo uzsverot, ka gaisa telpas aizsardzība Baltijas valstīs ir vēl vairāk jāpastiprina, izmantojot NATO gaisa aizsardzības misiju. Viņš arī izsaka pateicību Itālijas sabiedrotajiem par modrību un ātru reakciju.
Šis ir jau ceturtais Igaunijas gaisa telpas pārkāpums, ko šogad veikusi Krievija.
