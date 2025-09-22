Mākslīgā intelekta (MI) ģenerētā mūzika ir strauji ienākusi arī Latvijā, kļūstot par ikdienu, mums pašiem to nemaz nepamanot. Sociālajos tīklos šādas mūzikas ir daudz, taču – kas notiek Latvijas populārās mūzikas radiostacijās, vai dzirdam sintētisku vai "īstu" mūziku? 

Radošumu aizstāj pāris pogu nospiešana

"Latvijas Radio 2" jau gadiem ir klausītākā radiostacija, atskaņojot dažādos gados un žanros ierakstītu latviešu populāro mūziku, un mūzikas redaktors Roberts Buivids novērojis, ka pēdējā laikā jau tā daudzo iesniegto dziesmu skaits pat dubultojies, kas liek domāt par MI intensīvu izmantošanu.

"Ja MI dziesmu ir iedziedājis, es to, protams, izbrāķēšu. Mums netrūkst latviešu oriģinālmūzikas, un MI iesaiste devalvē mūziķa darbu. Jo vairāk šādu darbu kļūst, jo grūtāk jaunajiem mūziķiem izsisties. Notiek mūzikas inflācija, tā kļūst nevērtīgāka. Radošumu aizstāj pāris pogu nospiešana, kas arī klausītāju acīs mūziku devalvē. Ir klausītāji, kas paši pamēģinājuši kaut ko šādā veidā radīt – "kas tad tur mūsdienās ko nebūt mūziķim"!" Viņš uzsver, ka "Latvijas Radio 2" ir sabiedriskais medijs, stāsts par vērtībām, nevis par naudas pelnīšanu, kas ir komercradio stāsts. Tāpēc tam jābūt īpaši atbildīgam par Latvijas mūzikas industriju, par cilvēkiem, kas gadu desmitiem strādājuši, lai iekarotu vietu zem saules. "Ne jau tāpēc mans bērns mācās mūzikas skolā, lai viņu brutāli aizstātu ļoti nekvalitatīvi sintezēta balss ar izrunas problēmām. Tādu es datubāzei nepievienoju, tikko atpazīstu!" teic R. Buivids.

Viņš uzskata – ja MI izmantots, piemēram, kā daļa no pavadījuma, kā instruments un rezultāts ir kvalitatīvs, tad tas būtu pieļaujams. "Lai tas skaņdarbs dzīvo, tad jau redzēsim, kāda ir iespēja izturēt laika pārbaudi!"

Tas ir negodīgi

Radio "SWH", kas no 1. septembra redzams virszemes apraidē kā radio "SWH TV", mūzikas redaktors Artis Volfs teic: "Tā kā man sūta visu jauno mūziku, tad ikdienā ar to sastopos, īpaši Latvijas jaunās mūzikas radara "Priekšnams" sakarā. Pirms kāda gada, kad masveidā parādījās MI izmantošana mūzikas radīšanā, ir bijuši vairāki gadījumi, kad to atskaņoju ēterā, bet tad secināju, ka tas tomēr ir nepieņemami, negodīgi pr

