Latvijā tiesā nonākusi lieta par plašu sankciju apiešanas shēmu – vairāki jaunieši apsūdzēti preču, tostarp vairāk nekā 60 “Starlink” interneta iekārtu, piegādē Krievijai, vēsta LTV raidījums “de facto”.
Prokuratūra uzskata, ka shēmu vadījis Rīgā dzīvojošs Azerbaidžānas pilsonis Ali Halilovs, bet pārējie – Daņila Gocuļaks, Alens Navickas un Marija Mihejeva – palīdzējuši atvērt kontus, izņemt un pārvietot preces.
Iekārtas caur starpniekiem nonākušas Maskavas tirgū un tālāk – personām, kas saistītas ar čečenu vienību “Ahmat” un Krievijas bruņotajiem spēkiem okupētajās Ukrainas teritorijās. Bez “Starlink” apsūdzētie Krievijā ievesti arī militārās mugursomas, optiku, patronu čaulītes un citas militārām vajadzībām izmantojamas preces.
Preču vērtība mērāma ap 200 tūkstošiem eiro. Par sankciju pārkāpšanu draud līdz 10 gadiem cietumā.
Plašāk skaties video:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu