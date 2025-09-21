Uz septiņiem gadiem ievilcies iepirkums par bruņu vestu-uzkabju piegādi Latvijas armijai, turklāt iepirkuma laikā vienam no diviem piegādātājiem - SIA "Lumina Group" - anulēta speciālā atļauja darbam ar militārām precēm, jo pret to sākts kriminālprocess par izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā, vēsta LTV raidījums "De facto".
Iepirkuma process aizsākās 2018. gadā, bet tikai šopavasar publicēts paziņojums par uzvarētāju. Tiesības piegādāt preces gandrīz 81 miljona eiro vērtībā ieguva divu uzņēmumu apvienība, kuru veido SIA "Brasa Defence Systems" un SIA "Lumina Group". Līgums ir uz pieciem gadiem. Armijas noliktavās pirmajām vestēm būtu jānonāk šā gada beigās.
Bruņu un uzkabes vestu iepirkums ietvēra arī piegādes ķēžu drošību, potenciālajam piegādātājam prasot noteiktu apjomu ražot Latvijā, kā arī uzglabāt krājumus. Kvalifikāciju izturējuši deviņi komersanti, bet piedāvājumus iesniedza divi - uzvarētājs un kāds uzņēmums no Somijas.
Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra (VALIC) Centralizēto iepirkumu vadības departamenta vadītāja Māra Ozoliņa noraida bažas, ka pa šiem gadiem prasītā prece būs jau tehnoloģiski novecojusi. Savukārt piegādātājs uzskata, ka ilgā iepirkuma norise ļāvusi vadīties pēc kara Ukrainā pieredzes un pielāgot vesti mūsdienu kaujas lauka prasībām, ar maksimālu aizsardzību pret šķembām.
"Brasa Defence Systems" sadarbības partneris iepirkumā ir "Lumina Group". Tā iepriekš tikusi pie desmitiem armijas iepirkumu, galvenokārt piegādājot teltis un dažādas individuālās aizsardzības sistēmas. Lielākie līgumi bijuši par nakts redzamības iekārtu piegādi 20 miljonu eiro vērtībā.
Tomēr 2022. gada vasarā Aizsardzības ministrija "Lumina Group" anulēja speciālo atļauju darbam ar militāra rakstura precēm, jo 2019. gadā sākts kriminālprocess, kuru 2022.gada rudenī nodeva prokuratūrai apsūdzību celšanai. Lieta ir par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā un organizētā grupā. Apsūdzība uzskata, ka uzņēmuma vadītāji uzņēmuma izdevumos uzrādījuši fiktīvus jeb reāli nenotikušos darījumus, kas deva tiesības nemaksāt valsts budžetā pievienotās vērtības nodokli, stāsta prokurors Andris Aleksejevs.
Apsūdzības ieskatā, valsts budžetam nodarīts kaitējums 1,2 miljonu eiro apmērā, ko veido pievienotās vērtības nodoklis 553 273 eiro apmērā un uzņēmuma ienākuma nodoklis 667 660 eiro apmērā.
Pavisam lietā pie kriminālatbildības sauktas sešas personas, tostarp pieciem cilvēkiem apsūdzības ir par izvairīšanos no nodokļu nomaksas organizētā grupā, vienai - par atbalstīšanu, bet trim - arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā. Uzsākts arī process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskai personai par to, ka attiecīgie noziedzīgie nodarījumi ir izdarīti tās interesēs. Lietu šobrīd gatavo nodošanai tiesai.
Ar advokāta starpniecību uzrunātie apsūdzētie atteikušies lietu komentēt. "Lumina Group" vienlaikus uzsver, ka tās loma iepirkuma izpildē ir būtiski samazināta.
