Svētdien no Gazas joslas ziemeļu daļas uz Izraēlu tika raidītas divas raķetes, no kurām viena tika pārtverta, bet otra nogāzās Izraēlas dienvidos, ziņo Izraēlas armija.
Gaisa spēki vienu no tām notrieca, bet otra nokrita atklātā teritorijā. Netiek ziņots par cietušajiem.
Neviens grupējums uzreiz neuzņēmās atbildību par raķešu izšaušanu, kas pēdējās nedēļās Izraēlas armijas intensīvā gaisa un sauszemes uzbrukuma Gazas pilsētai laikā ir kļuvuši reti.
Naktī Gazas pilsētu satricināja uzlidojumi un artilērijas apšaude, Izraēlas armijai turpinot ofensīvu.
Aptauja
Vai turpini sekot līdzi Izraēlas un "Hamās" karam?
