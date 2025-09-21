Lielbritānija, Austrālija un Kanāda svētdien atzinušas Palestīnas valsti. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers paziņoja, ka Apvienotā Karaliste oficiāli atzīst Palestīnas valsti.
Stārmers norādīja, ka šis solis ir daļa no procesa, kura mērķis ir izbeigt konfliktu Gazas joslā un palīdzēt veicināt ilgstošu mieru starp Izraēlu un palestīniešiem.
"Šodien, lai atdzīvinātu palestīniešu un izraēliešu cerību uz mieru un divu valstu risinājumu, Apvienotā Karaliste oficiāli atzīst Palestīnas Valsti," paziņojumā platformā "X" norādīja Stērmers.
"Kanāda atzīst Palestīnas valsti un piedāvā savu partnerību, lai veidotu solījumu par miermīlīgu nākotni gan Palestīnas valstij, gan Izraēlas valstij," paziņoja Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs.
"Palestīniešu pašpārvalde ir atteikusies no vardarbības, ir atzinusi Izraēlu un ir apņēmusies īstenot divu valstu risinājumu," īsi pirms Kārnija paziņojuma sacīja augsta ranga Kanādas valdības amatpersona. "Mēs atzīstam Palestīnas valsti, lai dotu iespēju tiem, kas cenšas panākt miermīlīgu līdzāspastāvēšanu, un marginalizētu "Hamās"."
Kanādas amatpersonas piebilda, ka, viņuprāt, atzīšana saglabā divu valstu risinājumu, neraugoties uz Izraēlas atklāto pretestību Palestīnas valsts perspektīvai.
Arī Austrālija oficiāli atzīst "neatkarīgu un suverēnu" Palestīnas valsti.
"Šādi rīkojoties, Austrālija atzīst palestīniešu tautas likumīgos un ilgstošos centienus pēc savas valsts," kopīgā paziņojumā norādīja Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs un ārlietu ministre Penija Vona.
Palestīnas atzīšana ir daļa no "koordinētiem starptautiskiem centieniem radīt jaunu impulsu divu valstu risinājumam, sākot ar pamieru Gazā un 2023. gada 7.oktobra zvērībās sagūstīto ķīlnieku atbrīvošanu," piebilsts paziņojumā.
Vairākas Rietumvalstis solījušas nākamnedēļ atzīt Palestīnas valsti ANO Ģenerālajā asamblejā Ņujorkā.
Palestīnas prezidents Mahmuds Abass svētdien pavēstīja, ka Palestīnas valsts atzīšana no Lielbritānijas puses ir nepieciešams solis ceļā uz ilgstošu mieru reģionā.
"Viņa Ekselence atzinīgi novērtēja Apvienotās Karalistes neatkarīgas Palestīnas valsts atzīšanu, apliecinot, ka tas ir svarīgs un nepieciešams solis ceļā uz taisnīga un ilgstoša miera sasniegšanu saskaņā ar starptautisko likumību," teikts Abasa biroja paziņojumā.
Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu solīja pret Palestīnas valsts atzīšanu iebilst ANO sarunās.
Aicinājumi izveidot Palestīnas valsti "apdraudētu mūsu eksistenci un kalpotu kā absurda atlīdzība terorismam", svētdien sacīja Netanjahu.
Izraēlas Ārlietu ministrija ir paziņojusi, ka Palestīnas valstiskuma atzīšana ir "nekas cits kā džihādistu "Hamās" apbalvošana".
""Hamās" līderi paši atklāti atzīst: šī atzīšana ir tiešs 7.oktobra slaktiņa rezultāts, auglis," pavēstīja ministrija. "Neļaujiet džihādistu ideoloģijai diktēt jūsu politiku."
Izraēlas nacionālās drošības ministrs Itamars Ben Gvirs svētdien aicināja anektēt Jordānas upes Rietumkrastu.
"Palestīnas valsts atzīšana no Lielbritānijas, Kanādas un Austrālijas puses prasa tūlītējus pretpasākumus: ātru suverenitātes piemērošanu Jūdejā un Samarijā un pilnīgu Palestīniešu pašpārvaldes likvidēšanu," teikts ministra paziņojumā. "Es plānoju iesniegt priekšlikumu par suverenitātes piemērošanu gaidāmajā valdības sanāksmē."
Aptauja
Vai turpini sekot līdzi Izraēlas un "Hamās" karam?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu